Phường Hàng Gòn ra quân thực hiện công tác dân vận gắn với an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàng Gòn Đỗ Chánh Quang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Tú

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ phường Đỗ Chánh Quang; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Trọng Phương cùng đại diện lãnh đạo phường, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học và các khu phố trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Hàng Gòn tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: Thanh Tú

Đại diện Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hàng Gòn. Ảnh: Thanh Tú

Tại chương trình, các đơn vị, mạnh thường quân gồm: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Long Khánh; chùa Vĩnh Ân, phường Hàng Gòn đã đồng hành, hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế phục vụ hoạt động khám sức khỏe cộng đồng, thẻ bảo hiểm y tế và các phần quà an sinh dành cho người dân.

Đại diện phường Hàng Gòn tiếp nhận kinh phí trao tặng từ các đơn vị, mạnh thường quân. Ảnh: Thanh Tú

Cũng tại chương trình các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302; lực lượng quân sự, Công an phường; cán bộ, công chức và nhân dân địa phương tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến đường, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Dịp này, chương trình cũng ra mắt mô hình “Tuyến đường Nhân dân chung tay xây dựng đô thị văn minh” và Tổ tự quản, góp phần phát huy vai trò của người dân trong xây dựng đô thị văn minh tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang tuyến đường số 15, khu phố Xuân Tân, phường Hàng Gòn. Ảnh: Thanh Tú

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàng Gòn Đỗ Chánh Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngay sau phần lễ, các lực lượng cùng nhân dân ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, xóa quảng cáo sai quy định; đồng thời, hướng dẫn người dân cài đặt chữ ký số cá nhân và tuyên truyền phòng, chống tội phạm.