Phường Hàng Gòn ra quân thực hiện công tác dân vận gắn với an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2026) và 27 năm Ngày Dân vận của cả nước (15-10-1999 - 15-10-2026), sáng 17-10, Ban Chỉ đạo Công tác Dân vận phường Hàng Gòn tổ chức chương trình phát động và ra quân thực hiện công tác dân vận gắn với các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh.
Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ phường Đỗ Chánh Quang; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Trọng Phương cùng đại diện lãnh đạo phường, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học và các khu phố trên địa bàn.
Tại chương trình, các đơn vị, mạnh thường quân gồm: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Long Khánh; chùa Vĩnh Ân, phường Hàng Gòn đã đồng hành, hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế phục vụ hoạt động khám sức khỏe cộng đồng, thẻ bảo hiểm y tế và các phần quà an sinh dành cho người dân.
Cũng tại chương trình các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302; lực lượng quân sự, Công an phường; cán bộ, công chức và nhân dân địa phương tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến đường, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.
Dịp này, chương trình cũng ra mắt mô hình “Tuyến đường Nhân dân chung tay xây dựng đô thị văn minh” và Tổ tự quản, góp phần phát huy vai trò của người dân trong xây dựng đô thị văn minh tại địa phương.
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàng Gòn Đỗ Chánh Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Ngay sau phần lễ, các lực lượng cùng nhân dân ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, xóa quảng cáo sai quy định; đồng thời, hướng dẫn người dân cài đặt chữ ký số cá nhân và tuyên truyền phòng, chống tội phạm.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/doan-the/202610/phuong-hang-gon-ra-quan-thuc-hien-cong-tac-dan-van-gan-voi-an-sinh-xa-hoi-xay-dung-do-thi-van-minh-d9736e0/