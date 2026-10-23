Phường Hàng Gòn lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch Dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân
Sáng 23-10, UBND phường Hàng Gòn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại phường Hàng Gòn, thành phố Đồng Nai.
Tại hội nghị, đơn vị tư vấn trình bày nội dung đồ án quy hoạch; các đại biểu và người dân trao đổi, đóng góp ý kiến, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân và hoàn thiện đồ án theo quy định.
Hội nghị tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin về đồ án quy hoạch, trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến đối với dự án triển khai trên địa bàn. Qua đó, góp phần tăng cường sự trao đổi giữa chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, đơn vị lập quy hoạch và cộng đồng dân cư trong quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202610/phuong-hang-gon-lay-y-kien-cong-dong-dan-cu-ve-quy-hoach-du-an-trung-tam-nghien-cuu-khoa-hoc-cong-nghe-hat-nhan-b424a1c/