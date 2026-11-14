Phường Hàm Rồng ra mắt mô hình “Khu dân cư số”

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hàm Rồng trao Quyết định thành lập tổ công tác phụ trách mô hình “Khu dân cư số” tại phố Hàm Long.

Tại lễ ra mắt, UBND phường Hàm Rồng đã triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Khu dân cư số” tại phố Hàm Long.

Theo kế hoạch, phố Hàm Long sẽ được xây dựng thành khu dân cư số, phấn đấu 100% hộ dân được rà soát nhu cầu và tiếp cận thông tin về mô hình; 100% công dân đủ điều kiện được cấp, kích hoạt VNeID mức độ 2 theo quy định áp dụng cho từng nhóm tuổi; ít nhất 45% người trưởng thành có chữ ký số trước ngày 15/12/2026; ít nhất 40% người trưởng thành cài đặt, đăng nhập và được hướng dẫn sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa trước ngày 15/12/2026; trên 95% người đủ điều kiện được hỗ trợ tích hợp, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trước ngày 15/12/2026 và tiếp tục hoàn thiện các trường hợp còn lại...

Công an phường Hàm Rồng hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND phường Hàm Rồng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Người cao tuổi, người khuyết tật, người gặp khó khăn không thể đến điểm hướng dẫn sẽ được hỗ trợ tận nhà.

Mô hình “khu dân cư số” được thực hiện nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển công dân số, lấy người dân làm trung tâm, gắn việc trang bị công cụ số với hướng dẫn sử dụng và hình thành thói quen giao dịch trên môi trường số cho người dân.

Tại lễ ra mắt, phường Hàm Rồng đã công bố Quyết định thành lập tổ công tác phụ trách mô hình “Khu dân cư số” tại tổ dân phố Hàm Long.

Đoàn Thanh niên phường Hàm Rồng hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Ngay sau lễ ra mắt, các lực lượng đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID và tích hợp 5 nhóm thông tin; kích hoạt chữ ký số cá nhân miễn phí; cài đặt app Thanh Hóa và kênh thông tin cộng đồng; cài đặt Sổ sức khỏe điện tử và tiện ích y tế số; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán số...