Phường Hàm Rồng phát động xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”

Mô hình được triển khai nhằm củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao trách nhiệm và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, phát huy vai trò phối hợp giữa Mặt trận với cấp ủy chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể trong vận động Nhân dân tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực tại cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng Lê Ngọc Linh phát biểu tại lễ phát động.

Mô hình tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc. Trong đó, chú trọng phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng tinh thần tương thân tương ái, tăng cường sự gắn kết giữa các hộ gia đình; vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, lừa đảo trên không gian mạng.

Cùng với đó, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể quan tâm nắm bắt đời sống Nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế để kịp thời kết nối, hỗ trợ. Vận động các gia đình phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, chăm lo giáo dục con em, thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Chương trình văn nghệ tại lễ phát động.

Để mô hình đi vào thực chất, mỗi khu dân cư sẽ căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn từ 3 đến 5 việc làm trọng tâm, xác định rõ người phụ trách, thời gian và kết quả thực hiện. Ban Công tác Mặt trận phối hợp với chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và các đoàn thể vận động trên 80% hộ gia đình đăng ký tham gia; thành lập Ban Điều hành mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Theo kế hoạch, phường Hàm Rồng sẽ triển khai mô hình tại 21/21 tổ dân phố hoàn thành việc ra mắt trong tháng 11/2026.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND phường Hàm Rồng trao quyết định và ra mắt mô hình điểm tại Tổ dân phố Đoàn Kết.

Thông qua mô hình, phường Hàm Rồng hướng tới xây dựng mỗi khu dân cư thực sự trở thành một cộng đồng gắn kết, nơi người dân cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chăm lo các đối tượng khó khăn và xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng địa bàn dân cư văn minh, an toàn và đáng sống.