Phường Hàm Rồng kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Các đồng chí lãnh đạo phường Hàm Rồng tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Cách đây 96 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng Cộng sản Đông Dương ban hành Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

96 năm qua, dù trải qua hình thức và nhiều tên gọi khác nhau nhưng vai trò tập hợp Nhân dân, vun đắp tình đoàn kết, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân của Mặt trận vẫn không thay đổi.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Kế thừa truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, MTTQ phường Hàm Rồng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày vì người nghèo”...

Công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao. Vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc được phát huy.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Cùng với đó, công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Hơn 1.400 suất quà tết, trên 363 triệu đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, 700 suất quà hỗ trợ bà con Nhân dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt cùng nhiều hoạt động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của MTTQ với Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng Lê Ngọc Linh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả như “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Tổ hòa giải ở cơ sở”, “Vườn mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”...

Nhân dân duy trì hiệu quả việc ra quân tổng vệ sinh môi trường vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần; tích cực tham gia chỉnh trang cảnh quan đô thị, trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàm Rồng Phạm Thị Thúy phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Mỗi việc làm thiết thực của MTTQ phường Hàm Rồng đã góp phần bồi đắp niềm tin và sự gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam.