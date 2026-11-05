Phường Hải Vân trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn

Đợt này, Đảng bộ phường Hải Vân có 35 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, tao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 20 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải Vân chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng và tri ân những đóng góp của các đảng viên qua nhiều chặng đường cách mạng. Đồng thời nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý, mà còn là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hải Vân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 7-11.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phạm Thị Hồng Hạnh mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu gương sáng tại khu dân cư, đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết trong xây dựng Đảng; đồng thời động viên thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ tiếp nối truyền thống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Hải Vân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hiếu Kiếm