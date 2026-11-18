Tại chương trình, đồng chí Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân cũng trao tặng kinh phí đỡ đầu 1 trẻ em nghèo, mức hỗ trợ 6 triệu đồng/năm, trong thời gian 5 năm. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ cho 10 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Lãnh đạo phường Hải Vân trao quà cho các hộ dân khó khăn.

Thượng tá Mai Xuân Dương, Trưởng Công an xã Hòa Vang nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình yêu thương của cộng đồng, tiếp thêm điểm tựa để các em vững tin học tập, trưởng thành, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

HIẾU KIẾM