Phường Hải Vân trao nhiều phần quà cho trẻ em và hộ gia đình khó khăn
Ngày 18-11, tại lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt nam, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Vân đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tại chương trình, đồng chí Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân cũng trao tặng kinh phí đỡ đầu 1 trẻ em nghèo, mức hỗ trợ 6 triệu đồng/năm, trong thời gian 5 năm. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ cho 10 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình yêu thương của cộng đồng, tiếp thêm điểm tựa để các em vững tin học tập, trưởng thành, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
HIẾU KIẾM
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phuong-hoa-khanh-trao-nhieu-phan-qua-cho-tre-em-va-ho-gia-dinh-kho-khan-post361189.html