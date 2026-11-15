Phường Hải Vân quảng bá sản phẩm địa phương qua 'Phiên chợ Cơ Tu - hương sắc núi rừng'

Các nghệ nhân Cơ Tu trong trang phục truyền thống tham gia ngày hội. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tại không gian nghề truyền thống, du khách được tìm hiểu các công đoạn dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc gỗ và trực tiếp thực hành cùng nghệ nhân.

Tham gia phiên chợ, ông Alăng Mỹ (người dân tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí) phấn khởi trước không khí nhộn nhịp của ngày hội.

Gắn bó với nghề đan lát và dệt thổ cẩm truyền thống, ông Mỹ trực tiếp sản xuất, kinh doanh, đồng thời tích cực truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Đối với ông, truyền nghề không đơn thuần là trao lại kỹ thuật mà còn là cách khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giúp thế hệ trẻ trân trọng giá trị văn hóa cha ông.

Du khách Einoras (đến từ Cộng hòa Litva) hào hứng trải nghiệm ẩm thực bản địa tại phiên chợ. Ảnh: Đ.VIỆT

Không gian phiên chợ cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với du khách quốc tế. Ông Einoras, du khách đến từ Cộng hòa Litva, bày tỏ ấn tượng với cảnh sắc và sự mến khách của người dân Đà Nẵng.

Qua những hoạt động trải nghiệm, ông có cơ hội tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu và cảm nhận rõ hơn về đời sống, con người địa phương.

Du khách quốc tế và người dân tham quan khu trưng bày hình ảnh nghệ thuật. Ảnh: Đ.VIỆT

Một trong những không gian thu hút đông đảo du khách nhất là khu vực ẩm thực với chủ đề “Vị của núi - hương của rừng - tình người bản địa”. Các món ăn truyền thống được giới thiệu cùng hoạt động trải nghiệm giã gạo, gói và nấu bánh sừng trâu, giúp du khách khám phá trọn vẹn nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Cơ Tu.

Người dân gói bánh sừng trâu tại không gian ẩm thực. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Hoạt động trình diễn và trải nghiệm giã gạo thủ công thu hút sự theo dõi, thích thú của du khách cùng các em nhỏ tại phiên chợ. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng cho biết, sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Địa phương hướng đến việc tạo dựng không gian để văn hóa trở về với đời sống cộng đồng; ở đó, di sản không chỉ được trưng bày mà còn được thực hành, trao truyền.

Chương trình nghệ thuật với điệu múa truyền thống. Ảnh: Đ.VIỆT

Tại phiên chợ, việc ra mắt Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Cơ Tu phường Hải Vân cùng chương trình nghệ thuật “Miền ký ức Cơ Tu” được kỳ vọng sẽ kết nối các giá trị truyền thống với đời sống hôm nay.

"Cùng với bảo tồn và phát huy di sản, phiên chợ còn mở ra cơ hội kết nối sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương với thị trường, hoạt động du lịch; qua đó thúc đẩy du lịch cộng đồng, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân”, ông Dũng nhấn mạnh.

Đánh giá về sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng, phiên chợ không chỉ là nơi giao thương mà còn là không gian kết nối, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu.

Theo bà Hiền, từ những điệu múa tung tung da dá, tiếng nhạc cụ truyền thống đến nghề dệt thổ cẩm và hương vị ẩm thực núi rừng, phiên chợ đã tái hiện bức tranh văn hóa Cơ Tu đầy màu sắc.

Điều này góp phần thắt chặt tình đoàn kết, từng bước xây dựng Tà Lang - Giàn Bí trở thành điểm đến du lịch cộng đồng giàu bản sắc, quảng bá hình ảnh quê hương Hải Vân đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Người dân Cơ Tu trong trang phục truyền thống bên không gian trưng bày ảnh nghệ thuật. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Hoạt động giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương tại ngày hội. Ảnh: Đ.VIỆT

Khu vực nướng đồ ăn, ẩm thực núi rừng phục vụ du khách và người dân. Ảnh: Đ.VIỆT

Người dân Cơ Tu niềm nở giới thiệu các món ăn, ẩm thực truyền thống tại phiên chợ. Ảnh: KHÁNH NGÂN

[VIDEO] - Rộn ràng sắc màu phiên chợ Cơ Tu: