Phường Hải Vân quảng bá sản phẩm địa phương qua 'Phiên chợ Cơ Tu - hương sắc núi rừng'
Trong hai ngày 14 và 15/11, tại Trung tâm Du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân) diễn ra chương trình “Phiên chợ Cơ Tu - hương sắc núi rừng”. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương và kết nối di sản với phát triển du lịch cộng đồng.
Tại không gian nghề truyền thống, du khách được tìm hiểu các công đoạn dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc gỗ và trực tiếp thực hành cùng nghệ nhân.
Tham gia phiên chợ, ông Alăng Mỹ (người dân tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí) phấn khởi trước không khí nhộn nhịp của ngày hội.
Gắn bó với nghề đan lát và dệt thổ cẩm truyền thống, ông Mỹ trực tiếp sản xuất, kinh doanh, đồng thời tích cực truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Đối với ông, truyền nghề không đơn thuần là trao lại kỹ thuật mà còn là cách khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giúp thế hệ trẻ trân trọng giá trị văn hóa cha ông.
Không gian phiên chợ cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với du khách quốc tế. Ông Einoras, du khách đến từ Cộng hòa Litva, bày tỏ ấn tượng với cảnh sắc và sự mến khách của người dân Đà Nẵng.
Qua những hoạt động trải nghiệm, ông có cơ hội tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu và cảm nhận rõ hơn về đời sống, con người địa phương.
Một trong những không gian thu hút đông đảo du khách nhất là khu vực ẩm thực với chủ đề “Vị của núi - hương của rừng - tình người bản địa”. Các món ăn truyền thống được giới thiệu cùng hoạt động trải nghiệm giã gạo, gói và nấu bánh sừng trâu, giúp du khách khám phá trọn vẹn nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Cơ Tu.
Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng cho biết, sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.
Địa phương hướng đến việc tạo dựng không gian để văn hóa trở về với đời sống cộng đồng; ở đó, di sản không chỉ được trưng bày mà còn được thực hành, trao truyền.
Tại phiên chợ, việc ra mắt Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Cơ Tu phường Hải Vân cùng chương trình nghệ thuật “Miền ký ức Cơ Tu” được kỳ vọng sẽ kết nối các giá trị truyền thống với đời sống hôm nay.
"Cùng với bảo tồn và phát huy di sản, phiên chợ còn mở ra cơ hội kết nối sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương với thị trường, hoạt động du lịch; qua đó thúc đẩy du lịch cộng đồng, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân”, ông Dũng nhấn mạnh.
Đánh giá về sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng, phiên chợ không chỉ là nơi giao thương mà còn là không gian kết nối, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu.
Theo bà Hiền, từ những điệu múa tung tung da dá, tiếng nhạc cụ truyền thống đến nghề dệt thổ cẩm và hương vị ẩm thực núi rừng, phiên chợ đã tái hiện bức tranh văn hóa Cơ Tu đầy màu sắc.
Điều này góp phần thắt chặt tình đoàn kết, từng bước xây dựng Tà Lang - Giàn Bí trở thành điểm đến du lịch cộng đồng giàu bản sắc, quảng bá hình ảnh quê hương Hải Vân đến bạn bè trong nước và quốc tế.
[VIDEO] - Rộn ràng sắc màu phiên chợ Cơ Tu:
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phuong-hai-van-quang-ba-san-pham-dia-phuong-qua-phien-cho-co-tu-huong-sac-nui-rung-3358551.html