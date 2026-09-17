Phường Hải Vân chú trọng khai thác hiệu quả các tiềm năng, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đánh giá của Thường trực Đảng ủy, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn phường Hải Vân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau khi thành lập phường mới được triển khai khẩn trương, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm thống nhất; cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các cấp, các ngành. Hệ thống chính quyền được kiện toàn đồng bộ, gắn với cơ cấu lại theo vị trí việc làm; chủ động triển khai nhiều mô hình, giải pháp đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc.

Đặc biệt, năm 2026 (tính đến ngày 31-8-2026: tổng thu ngân sách trên địa bàn phường 13.781,883 tỷ đồng, đạt 240,9% dự toán thành phố giao và đạt 240,68% dự toán HĐND phường giao, đứng vị trí 1 toàn thành phố. Về công tác đầu tư công, với nhiều giải pháp trọng tâm, tính đến ngày 31-8-2026 tỉ lệ giải ngân vốn đạt 60,77%. Năm 2025, kết nạp được 91 đảng viên mới, đạt 200% chỉ tiêu được giao; Tính đến ngày 10-9-2026, kết nạp được 114 đảng viên mới, đạt 170% chỉ tiêu được giao.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thường trực Đảng ủy phường Hải Vân đã đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể về cơ chế, chính sách nhằm tạo nguồn lực giúp địa phương có thêm điều kiện để phát triển. Trong đó, có việc nâng mức hỗ trợ trồng rừng cây gỗ lớn; xem xét đầu tư hệ thống cấp nước sạch tại khu vực Hòa Bắc cũ; nạo vét sông Cu Đê với khối lượng dự kiến khoảng 450.000m3 với tổng kinh phí khoảng 85 tỷ đồng; mở rộng khu tái định cư Hòa Bắc giai đoạn 3. Đề xuất thành phố quan tâm cho chủ trương nghiên cứu cập nhật quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và lập các thủ tục kêu gọi đầu tư khu nghỉ dưỡng, du lịch bến du thuyền tại vị trí điểm đến Sủng Cỏ - Mà Đa; kiến nghị phân cấp cho phường được thẩm quyền xây dựng mới trường Trung học cơ sở và công trình kè bờ sông…

Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân Hoàng Thanh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hải Vân đạt được; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên theo tinh thần “6 rõ”. Trong đó, cần chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị phường Hải Vân chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng về phát triển công nghiệp, cảng biển - logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng; phát triển rừng gỗ lớn, nông nghiệp hữu cơ…

PHƯƠNG KIẾM-KIM HIẾU