Phường Hải Vân cần chú trọng khai thác tốt tiềm năng công nghiệp, thương mại và du lịch

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phường Hải Vân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Hòa Hiệp Nam, phường Hòa Hiệp Bắc, xã Hòa Bắc và một phần diện tích thôn Trường Định (xã Hòa Liên cũ), có diện tích 406,09km², lớn thứ 3 thành phố, với dân số 59.216 người.

Phường có địa hình đa dạng, gồm biển, đảo, sông và cửa sông Cu Đê, vùng rừng, núi, đồng bằng, khu dân cư đô thị và vùng đồng bào dân tộc Cơ Tu. Trên địa bàn tập trung nhiều dự án, công trình trọng điểm quốc gia như: Khu công nghiệp Liên Chiểu, Cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do (đang triển khai), cao tốc Bắc - Nam, đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1A, hầm Hải Vân cùng các dự án đô thị quy mô lớn.

Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân Hoàng Thanh Hòa báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo báo cáo, Đảng bộ phường Hải Vân có 52 tổ chức đảng trực thuộc với 2.330 đảng viên. Phường đã sắp xếp 103 tổ dân phố thành 29 tổ dân phố (giảm 74 tổ dân phố).

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng. Đảng bộ đã rà soát, lập danh sách 350 quần chúng có triển vọng để theo dõi, bồi dưỡng; cử 213 quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tính đến đầu tháng 9/2026, phường kết nạp 114 đảng viên mới (đạt 170% chỉ tiêu được giao).

Tính đến ngày 31/8/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 13.781 tỷ đồng (đạt 240,9% dự toán thành phố giao và đạt 240,68% dự toán HĐND phường giao).

Riêng số thu do cơ quan thuế cơ sở quản lý đạt hơn 191 tỷ đồng (đạt 74% dự toán thành phố giao). Về đầu tư công, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đến ngày 31/8 đạt 60,77%.

Phường cũng đang triển khai lập quy hoạch phân khu theo nhiệm vụ được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 21/8/2026; đồng thời tập trung giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án tồn đọng và triển khai những dự án mới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị thành phố quan tâm hỗ trợ tập huấn chuyên sâu về năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phường; quan tâm tháo gỡ một số khó khăn về hạ tầng, tái định cư và phát triển du lịch.

Trong đó, khu vực Hòa Bắc hiện còn thiếu khoảng 93 lô đất tái định cư. Phường đề xuất thành phố nghiên cứu điều chỉnh khu đất thương mại dịch vụ A2-3 thành đất ở phân lô với dự kiến 104 lô để góp phần giải quyết nhu cầu tái định cư; thành phố đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho người dân khu vực Hòa Bắc cũ; nghiên cứu cập nhật quy hoạch và kêu gọi đầu tư khu nghỉ dưỡng, du lịch bến du thuyền tại bãi Sủng Cỏ - Mà Đa dưới chân đèo Hải Vân; triển khai nạo vét sông Cu Đê với khối lượng dự kiến khoảng 450.000m³, kinh phí khoảng 85 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện đi lại cho tàu thuyền và phát triển các loại hình du lịch trên sông.

Du khách chèo SUP trên sông Cu Đê (phường Hải Vân). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hải Vân đạt được; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy chế làm việc, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên theo tinh thần “6 rõ”.

Phường cần chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính đi vào thực chất, hoạt động hiệu quả; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Về phát triển kinh tế, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị phường Hải Vân chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng về phát triển công nghiệp, cảng biển - logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng; phát triển rừng gỗ lớn, nông nghiệp hữu cơ…

Đối với các kiến nghị của phường, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng giao Văn phòng Thành ủy tổng hợp, tham mưu văn bản đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.