Phường Hải Châu: Vận động 100% hộ kinh doanh sử dụng vỉa hè cam kết chấp hành quy định về trật tự đô thị

Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Trần Thị Kim Hoa (thứ 2, từ trái qua) trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phường Hải Châu có diện tích 7,58km², dân số hơn 134.900 người, là địa bàn trung tâm với mật độ dân cư cao, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch sôi động. Đây cũng là nơi chịu áp lực lớn về giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 5/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13/3/2026 của UBND thành phố, phường Hải Châu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động người dân, chỉnh trang vỉa hè, xử lý các điểm nóng và duy trì công tác hậu kiểm.

Phường hoàn thành kẻ vạch vỉa hè và sơn vị trí đỗ xe máy trên 40/40 tuyến đường đủ điều kiện, với tổng chiều dài 53.437m. Vận động 100% hộ kinh doanh (gần 5.000 hộ) có sử dụng vỉa hè ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị; vận động người dân tự tháo dỡ vật cản lấn chiếm vỉa hè 840 trường hợp; cưỡng chế tháo dỡ 23 mái che, bạt quay vi phạm.

Chủ tịch UBND phường Hải Châu Nguyễn Văn Duy trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Công an phường lập biên bản xử lý 690 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổng tiền phạt 563,8 triệu đồng.

Toàn phường tổ chức hơn 140 lượt ra quân tổng vệ sinh với hơn 2.600 người tham gia, xử lý 144 điểm tồn đọng rác thải, xà bần với khoảng 383m³ và thu gom hơn 100 tấn rác cồng kềnh...

Thời gian tới, phường Hải Châu chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị; tiếp tục duy trì kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên; ứng dụng công nghệ và dữ liệu số trong quản lý hạ tầng, đô thị; đồng thời gắn việc lập lại trật tự vỉa hè với hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp.

Dịp này, UBND phường Hải Châu tặng giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn phường.