Phường Hải Châu tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Báo cáo viên Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố phổ biến những nội dung mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Hội nghị thu hút hơn 150 người lao động, người sử dụng lao động, đoàn viên tại các công đoàn cơ sở của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc Công đoàn phường Hải Châu quản lý tham gia.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố báo cáo về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 8 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, toàn thành phố có 24.567 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó 23.495 người đủ điều kiện. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 22.105 người với số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là 540,9 tỷ đồng.

Công đoàn phường Hải Châu công bố quyết định thành lập 6 công đoàn cơ sở mới. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Báo cáo viên cũng phổ biến những nội dung mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật Việc làm năm 2025 và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP gồm đối tượng tham gia, mức đóng, các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, hướng dẫn thành phần hồ sơ, thủ tục nộp hồ sơ, mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp; cách thức nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời phổ biến quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong tham gia bảo hiểm thất nghiệp; các quy định về hợp đồng lao động tại Bộ luật Lao động năm 2019.

Dịp này, Công đoàn phường Hải Châu công bố quyết định thành lập 6 công đoàn cơ sở mới với 358 đoàn viên. Tính đến ngày 15/9, Công đoàn phường đã thành lập mới 42 công đoàn cơ sở và phát triển mới 3.020 đoàn viên.