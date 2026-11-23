Giao lưu văn nghệ tại chương trình. Ảnh: KHÁNH LINH

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa”, chương trình gửi gắm thông điệp về sự hội tụ, giao thoa và lan tỏa của các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại. Mỗi sắc màu, mỗi giai điệu, mỗi lời ca, điệu múa là một câu chuyện về quê hương, đất nước, về tình yêu cuộc sống, tình đoàn kết cộng đồng và niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc.

Tuần lễ Văn hóa năm nay được UBND phường Hải Châu tổ chức hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng mở, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, học sinh, nghệ nhân, các câu lạc bộ và đội nhóm trên địa bàn.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là chương trình “Ươm mầm di sản” - Hành trình “Dấu chân lịch sử”, với cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu văn hóa Hải Châu” và hội thi “Rung chuông vàng - Văn hóa Việt Nam” dành cho học sinh các trường công lập.

Bên cạnh đó, hoạt động “Tôn vinh di sản” - Không gian “Chạm vào Ký ức” với lễ dâng hương tri ân các bậc tiền nhân và chương trình “Tuồng xuống phố” mang nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đời sống đô thị, tạo cơ hội để người dân trải nghiệm, cảm nhận những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tuần lễ còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian và giao lưu cộng đồng, góp phần kết nối các thế hệ, phát hiện, khuyến khích tài năng, thúc đẩy phong trào văn hóa cơ sở và tăng cường tình đoàn kết trong khu dân cư.

Các sắc màu văn hóa tại chương trình. Ảnh: KHÁNH LINH

Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa” và lễ bế mạc, ban tổ chức trao giải các nội dung trò chơi dân gian, thể thao dân tộc, cuộc thi truyền thông văn hóa Hải Châu trên nền tảng số, vẽ tranh “Sắc màu văn hóa Hải Châu” và hội thi “Rung chuông vàng - Văn hóa Việt Nam”, ghi nhận sự tham gia, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong tuần lễ.