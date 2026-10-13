Phường Hải Châu tổ chức giải thể thao chào mừng ngày truyền thống ngành xây dựng Đảng

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: BẢO LÂM

Giải quy tụ gần 350 vận động viên thuộc 12 đội đến từ các cơ quan Đảng, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an phường Hải Châu, Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu, Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng và các trường THPT, THCS trên địa bàn.

Các vận động viên tranh tài ở 4 môn gồm kéo co, nhảy bao bố tiếp sức, pickleball và cờ tướng.

Ở môn kéo co, mỗi đội đăng ký 8 vận động viên, gồm 4 nam và 4 nữ. Các đội thi đấu loại trực tiếp, mỗi trận diễn ra trong một hiệp.

Môn nhảy bao bố tiếp sức có 4 vận động viên mỗi đội, gồm 2 nam và 2 nữ. 12 đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn để chọn đội nhất mỗi bảng vào vòng chung kết.

Các vận động viên thi đấu môn Pickleball sau lễ khai mạc. Ảnh: BẢO LÂM

Đối với môn pickleball, các đội tranh tài ở 3 nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các trận đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp, thi đấu một set 11 điểm, đổi sân khi đạt 6 điểm. Riêng các trận bán kết và chung kết thi đấu một set 15 điểm, đổi sân khi đạt 8 điểm.

Ở môn cờ tướng, mỗi đơn vị tuyển chọn một vận động viên nam và một vận động viên nữ tham gia tranh tài theo thể thức loại trực tiếp.

Giải đấu diễn ra từ ngày 13 đến 17/10, Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích ở các nội dung thi đấu và giải toàn đoàn dựa trên tổng điểm các môn, với điều kiện đơn vị tham gia đầy đủ các nội dung thi đấu.