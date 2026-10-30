Phường Hải Châu tổ chức Diễn đàn 'Lắng nghe dân nói'

Các cử tri phản ánh ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến phản ánh những vấn đề thiết thực liên quan chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và việc triển khai chính sách an sinh xã hội.

Cụ thể, cử tri đề nghị ngành chức năng sớm công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 để phụ huynh, học sinh chủ động chuẩn bị, tránh tâm lý lo lắng, bị động. Một số ý kiến đề xuất nghiên cứu giảm số môn thi nhằm giảm áp lực học tập, ôn luyện cho học sinh.

Cử tri cũng bày tỏ đồng tình với chính sách miễn học phí của thành phố, đồng thời kiến nghị rà soát, giảm các khoản thu đầu năm học để chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả thiết thực hơn.

Ngoài ra, cử tri quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, lối sống và quản lý học sinh ngoài giờ học; đề nghị tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và địa phương trong phòng ngừa bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa, sử dụng mạng xã hội thiếu trách nhiệm. Cạnh đó, cử tri kiến nghị tổ chức sân chơi lành mạnh, giáo dục kỹ năng sống và tư vấn tâm lý cho học sinh.

Đông đảo cử tri tham dự diễn đàn. Ảnh: KHÁNH LINH

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri phường Hải Châu kiến nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các trạm y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, cần tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế. Một số ý kiến đề nghị trạm y tế nghiên cứu tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi, người đi lại khó khăn.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, cử tri đề nghị giải quyết kịp thời hồ sơ đối tượng chính sách còn tồn đọng; quan tâm hỗ trợ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cử tri mong muốn quá trình ứng dụng công nghệ thông tin cần có phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những người hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ.

Đáng chú ý, cử tri phản ánh cần kiểm tra trạm dân phòng bỏ trống, đã xuống cấp, mất vệ sinh; xem xét phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện cho một số hộ có hoàn cảnh khó khăn có địa điểm buôn bán, ổn định sinh kế.

Nhiều ý kiến của cử tri tập trung vào vấn đề giáo dục và y tế. Ảnh: KHÁNH LINH

Đại diện lãnh đạo UBND phường cam kết sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thông qua diễn đàn, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng giám sát, điều hành và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Trước đó, Báo cáo tại hội nghị cũng cho biết, tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tháng 5/2026 với chủ đề “Bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn phường Hải Châu”, ban tổ chức đã tiếp nhận 72 ý kiến, kiến nghị. Nội dung tập trung vào quản lý, sử dụng vỉa hè, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, hạ tầng đô thị và sinh kế của người dân.

Tất cả ý kiến đều được lãnh đạo phường tiếp thu và cam kết giải quyết trong thẩm quyền của địa phương hoặc chuyển cho thành phố giải quyết. Ảnh: KHÁNH LINH

Thường trực HĐND phường đã chuyển các ý kiến đến UBND phường; giao các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND theo dõi, giám sát và khảo sát thực tế tại khu dân cư. UBND phường đã phân công các phòng, đơn vị và lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, trả lời theo nhiệm vụ được giao

Kết quả, đã có 20 ý kiến (chiếm 27,78%) được giải quyết; 44 ý kiến (61,11%) được tiếp thu, duy trì thực hiện; 5 ý kiến (6,94%) đã kiến nghị thành phố xem xét, giải quyết và 3 ý kiến (4,17%) đang được triển khai.