Phường Hải Châu thu ngân sách hơn 3.868 tỷ đồng sau 9 tháng

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hải Châu chủ trì hội nghị. Ảnh: KHÁNH LINH

Qua 9 tháng năm 2026, phường Hải Châu đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và quản lý đô thị. Trên lĩnh vực kinh tế, phường tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và hoàn thành Tổng điều tra kinh tế đối với 13.112 cơ sở.

Tính đến ngày 24/9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt hơn 3.868 tỷ đồng; trong đó thu cân đối đạt hơn 3.505 tỷ đồng (bằng 114,3% dự toán). Số thu ngân sách địa phương được hưởng đạt hơn 959,5 tỷ đồng (bằng 120,64% dự toán).

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 24.845 hồ sơ (trong đó có 24.663 hồ sơ trực tuyến) và đã giải quyết 24.656 hồ sơ với tỷ lệ trước, đúng hạn đạt 99,85%. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 99,83%; số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết đều đạt 100%.

Về đầu tư công, đến nay phường đã giải ngân hơn 65,2 tỷ đồng (đạt 80,27% kế hoạch); riêng nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 có tỷ lệ giải ngân đạt 94,4%.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KHÁNH LINH

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội được đầu tư đồng bộ. Phường hiện có 4 trường đạt chuẩn quốc gia; đoàn thể thao phường tham gia 20/25 môn tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X và xuất sắc giành 89 huy chương, xếp hạng Nhất toàn đoàn.

Địa phương chi trả hơn 5,5 tỷ đồng quà trợ cấp Tết cho 13.053 lượt đối tượng và hơn 1,36 tỷ đồng mừng thọ cho 1.986 người cao tuổi.

Trong những tháng cuối năm 2026, phường Hải Châu tiếp tục đẩy mạnh khai thác nguồn thu, rà soát các chỉ tiêu còn chậm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tăng cường quản lý trật tự, mỹ quan đô thị. Địa phương tập trung giữ vững an ninh trật tự, thực hiện các tiêu chí hướng tới xây dựng “Phường Hải Châu không ma túy”.