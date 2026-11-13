Phường Hải Châu tập huấn vận hành phòng họp không giấy ICPV-Cabinet

Báo cáo viên hướng dẫn tổng quan hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc trực tuyến. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên hướng dẫn tổng quan về hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc trực tuyến (viết tắt là ICPV-Cabinet) và các quy trình thực hiện cuộc họp không giấy. Nội dung tập huấn cũng làm rõ vai trò của quản trị hệ thống, đội ngũ thư ký/chuyên viên và các thành viên tham gia cuộc họp.

Các đại biểu được hướng dẫn khai thác, sử dụng hệ thống phòng họp không giấy với các chức năng chính: quản lý lịch họp; cung cấp, tra cứu, xem và tải tài liệu điện tử trước, trong và sau cuộc họp; hỗ trợ phát biểu, trao đổi và cho ý kiến trực tuyến.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thực hành trực tiếp trên máy tính, từng bước tiếp cận quy trình vận hành và xử lý công việc trên hệ thống.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Việc triển khai ICPV-Cabinet góp phần giảm thiểu tài liệu in ấn, tiết kiệm thời gian và chi phí chuẩn bị cuộc họp. Hệ thống không chỉ hỗ trợ tổ chức, quản lý công việc trực tuyến mà còn giúp tiếp cận thông tin đầy đủ, rõ ràng.

Qua đó, bảo đảm việc triển khai các cuộc họp của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ phường diễn ra thông suốt, hiệu quả, khoa học và chuyên nghiệp.