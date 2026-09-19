Phường Hải Châu ra quân khơi thông hơn 3.000 cửa thu nước chống ngập úng

Đông đảo các lực lượng phường Hải Châu ra quân vệ sinh môi trường. Ảnh: TRỌNG HUY

Ngay sau lễ phát động với tinh thần “Chung tay hành động vì Hải Châu xanh - sạch - đẹp”, các lực lượng đã đồng loạt triển khai khơi thông, làm sạch cửa thu nước trên các tuyến đường.

Trọng tâm của đợt ra quân là thu gom rác, bùn đất và các vật cản gây ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước; đồng thời vận động người dân chủ động làm sạch hố ga, mương thoát nước trước khu vực nhà ở.

Theo thống kê, toàn phường Hải Châu hiện có 95 tuyến đường (tổng chiều dài 58,23 km) và 3.083 cửa thu nước. Trong đó, UBND phường trực tiếp quản lý hạ tầng 71 tuyến đường (dài 34,1 km) cùng 598 kiệt và 103 hẻm (tổng chiều dài 51,1 km).

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, lượng chất thải phát sinh lớn khiến một số khu vực hạ tầng còn hạn chế dễ xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ.

Đợt ra quân cao điểm không chỉ góp phần giải quyết tình trạng rác thải, nước thải mà còn hướng đến tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng.

Chính quyền địa phương kêu gọi toàn dân không xả rác xuống lòng đường, vỉa hè; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị dịch vụ công và tổ dân phố trong việc duy trì vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp.

Thu dọn, nạo vét cống thoát nước thải phía sau chung cư Thuận Phước. Ảnh: TRỌNG HUY

Toàn phường Hải Châu hiện có 95 tuyến đường với tổng chiều dài 58,23 km và 3.083 cửa thu nước. UBND phường trực tiếp quản lý hạ tầng đối với 71 tuyến đường dài 34,1 km; 598 kiệt và 103 hẻm với tổng chiều dài 51,1 km.

Đợt ra quân nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp.