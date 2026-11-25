Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu Lê Quí Hà phát biểu phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Thời gian qua, phường Hải Châu quan tâm triển khai các hoạt động hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đặc biệt, Ngày hội tư vấn nghề và giới thiệu việc làm năm 2026 thu hút hơn 1.250 lượt người tham gia với 137 đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cung cấp 9.089 vị trí tuyển dụng và 173 ngành nghề đào tạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm xóa bỏ phân biệt, định kiến giới; thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động, việc làm và phát triển kinh tế; xây dựng môi trường làm việc an toàn, không phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực trên cơ sở giới.

Địa phương cũng tăng cường phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ người bị bạo lực, nhất là phụ nữ và trẻ em gái.

Báo cáo viên tập huấn công tác gia đình năm 2026. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dịp này, UBND phường Hải Châu tổ chức tập huấn công tác gia đình năm 2026 với chủ đề “Bình đẳng trong gia đình và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn gia đình”, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng xử để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

UBND phường cũng trao quà hỗ trợ 2 phụ nữ mắc bệnh cần điều trị dài ngày, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.