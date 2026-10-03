Phường Hải Châu huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xã kết nghĩa Hùng Sơn

Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Trần Thị Kim Hoa định hướng tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Sau 1 năm triển khai kết nghĩa, có 9 đoàn công tác của Đảng ủy và các cơ quan, đơn vị phường Hải Châu đến thăm, hỗ trợ tại xã Hùng Sơn.

Tổng nguồn lực phường Hải Châu huy động hỗ trợ xã Hùng Sơn tập trung vào khắc phục hậu quả thiên tai, cải thiện điều kiện sinh hoạt, giáo dục và chăm lo các đối tượng khó khăn với số tiền 1,8 tỷ đồng và nhiều phần quà là hiện vật, nhu yếu phẩm.

Trong kết nối, quảng bá sản phẩm, UBND phường Hải Châu phối hợp mời xã Hùng Sơn tham gia giới thiệu các sản phẩm đặc trưng tại Lễ hội Tết Việt 2026; hỗ trợ gian hàng, quảng bá 32 loại sản phẩm, hàng hóa của xã Hùng Sơn tại ngày hội Hàng Việt - Xuân Bính Ngọ và tiếp tục giới thiệu sản phẩm tại phiên chợ nông sản của thành phố.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu trao quà cho học sinh khó khăn tại xã Hùng Sơn. Ảnh: PV

Bên cạnh kết quả đạt được, một số nhóm nội dung của chương trình triển khai vẫn chưa đồng đều; các hoạt động tập trung chủ yếu vào an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai; các nội dung hợp tác phát triển dài hạn còn có mặt hạn chế.

Thời gian tới, hai địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng quan hệ kết nghĩa, hợp tác; từng bước chuyển từ hỗ trợ theo từng đợt sang các hoạt động hợp tác có sản phẩm, hiệu quả lâu dài.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu trao hỗ trợ hộ dân khó khăn tại xã Hùng Sơn sửa chữa nhà. Ảnh: TRỌNG HUY

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan trong huy động, kết nối nguồn lực; gắn hoạt động an sinh với hỗ trợ sinh kế; duy trì các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi giữa lãnh đạo, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hai địa phương; tăng cường công tác theo dõi, phối hợp và tổng hợp kết quả thực hiện chương trình.