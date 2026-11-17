Báo cáo viên hướng dẫn công tác kiểm soát tài sản, thu nhập và quy trình thực hiện. Ảnh: TRỌNG PHƯƠNG

Báo cáo viên Huỳnh Thị Quyên, Thanh tra viên chính Thanh tra thành phố, trực tiếp truyền đạt và hướng dẫn những nội dung trọng tâm của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời làm rõ các quy định về đối tượng, hình thức, thời điểm kê khai; phương pháp ghi thông tin trên bản kê khai; cách xác định biến động tài sản, thu nhập và việc giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm. Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, công khai, quản lý và lưu trữ bản kê khai.

Từ các tình huống thực tiễn, báo cáo viên phân tích những sai sót thường gặp trong quá trình kê khai, hướng dẫn cách khắc phục và giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Lữ Trọng Phương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hải Châu, hội nghị tập huấn nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác và tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Qua đó, tăng cường tính công khai, minh bạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, trách nhiệm, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và tiêu cực ngay từ cơ sở.