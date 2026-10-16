Phường Hải Châu đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hải Châu chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 57 phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quyết định số 204-QĐ/TW và các chủ trương của cấp trên, chuyển mạnh từ tuyên truyền sang tổ chức thực hiện bằng nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm người đứng đầu.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có sự chuyển biến rõ rệt. Đến ngày 30/9/2026, phường Hải Châu có 99,78% đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Hoàn thành 61/69 nhiệm vụ trên các phần mềm theo dõi tiến độ, đạt 88,41%; 8 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai, không có nhiệm vụ trễ hạn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 24.440 hồ sơ, trong đó 24.281 hồ sơ đã được giải quyết; tỷ lệ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 99,85%.

Công tác xây dựng dữ liệu số đạt nhiều kết quả tích cực. Phường đã cập nhật 49/53 dữ liệu phát sinh thuộc danh mục dữ liệu mở lên Cổng dữ liệu mở thành phố (đạt 93%), xếp thứ 3 khối phường, xã. Đồng thời, 100% cán bộ, công chức được cấp chữ ký số cá nhân để xử lý hồ sơ, văn bản trên môi trường điện tử.

Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai với sự tham gia của 51 Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số cá nhân và thanh toán không dùng tiền mặt…

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến; củng cố hạ tầng, bảo đảm an toàn thông tin và phát huy hiệu quả các mô hình chuyển đổi số.

Đồng thời, chú trọng nâng cao kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.