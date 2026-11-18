Dự chương trình có đồng chí Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam phường.

Các đồng chí lãnh đạo phường Hai Bà Trưng chụp ảnh chung vui với đội ngũ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT phường, các thầy giáo, cô giáo, nguyên cán bộ quản lý trường học. Ảnh: PV

Thay mặt lãnh đạo phường trình bày diễn văn kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Đỗ Phương Nga khẳng định, lãnh đạo phường luôn trân trọng, ghi nhận những đóng góp thầm lặng mà cao quý và nhiệt liệt biểu dương nỗ lực, tâm huyết, thành tích của các nhà trường, các thế hệ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo trên địa bàn thời gian qua. Dù còn những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất và yêu cầu đổi mới ngày càng cao, các thầy cô vẫn bền bỉ vượt khó, tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường, năm học 2026-2027, những chuyển động mạnh mẽ về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập và làm việc. Chủ đề năm học này của ngành GD&ĐT thành phố Hà Nội là “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất” có ý nghĩa rất sâu sắc và thiết thực, phải trở thành tinh thần xuyên suốt trong mỗi nhà trường, mỗi cán bộ quản lý và mỗi thầy giáo, cô giáo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Diệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Mạnh Hùng đón nhận những bó hoa trân trọng cảm ơn từ đại diện UBND phường. Ảnh: PV

Để tinh thần ấy thực sự lan tỏa đi vào cuộc sống, Phó Chủ tịch UBND phường bày tỏ mong muốn các nhà trường trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc, kỷ cương, nhân văn. Mỗi thầy cô là một tấm gương về tự học, sáng tạo và tận tụy; mỗi học sinh là một chủ thể tích cực, chủ động khám phá tri thức, rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Lãnh đạo phường Hai Bà Trưng tặng hoa chúc mừng cán bộ quản lý ngành GD&ĐT phường, Ban giám hiệu các nhà trường; tri ân những nhà giáo nguyên là cán bộ quản lý trường học. Ảnh: PV

Tại chương trình, để thể hiện lòng tri ân các thế hệ nhà giáo, các đồng chí lãnh đạo đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho ngành GD&ĐT phường, các đồng chí đại diện UBND phường Hai Bà Trưng đã trân trọng trao những bó hoa tươi thắm trân trọng cảm ơn đồng chí Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng.

Đại diện đội ngũ nhà giáo không ngừng cống hiến, tận tâm với nghề, Nhà giáo Nguyễn Thị Bích Nga - Hiệu trưởng trường THCS Trưng Nhị đã phát biểu chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng tập thể trường THCS Trưng Nhị. Ảnh: PV

Lãnh đạo phường Hai Bà Trưng trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng tập thể trường Mầm non Việt Bun, tập thể trường THCS Lê Ngọc Hân. Ảnh: PV

Đặc biệt, lãnh đạo phường Hai Bà Trưng trân trọng trao tặng hoa chúc mừng những đồng chí đang là cán bộ quản lý ngành GD&ĐT phường, đại diện Ban giám hiệu các nhà trường và tri ân những nhà giáo nguyên là cán bộ quản lý trường học trên địa bàn.

Nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân ngành GD&ĐT trong năm học 2026-2027 đã vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong sự nghiệp trồng người, các đồng chí lãnh đạo phường Hai Bà Trưng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng tập thể trường THCS Trưng Nhị; trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng tập thể trường Mầm non Việt Bun, trường THCS Lê Ngọc Hân.