Phường Hai Bà Trưng: Phát huy giá trị tín ngưỡng, vun bồi sức mạnh cộng đồng

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã khảo sát thực tế tại Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội, số 48 Hòa Mã, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tín ngưỡng đi cùng nếp sống văn hóa

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Đỗ Phương Nga cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Hai Bà Trưng có hệ thống cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo khá phong phú. Hiện phường có 14 chùa và 1 Thánh thất Cao Đài Thủ đô; 18 cơ sở tín ngưỡng, gồm 8 đình và 10 đền. Trong đó, nhiều cơ sở đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt, cấp thành phố hoặc được xếp hạng theo quy định của ngành Văn hóa.

Đoàn khảo sát thực tế tại Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội, số 48 Hòa Mã, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Lê Dung

Đây không chỉ là những thiết chế phục vụ đời sống tâm linh mà còn là những không gian văn hóa gắn với lịch sử hình thành, phát triển của cộng đồng dân cư. Trên địa bàn phường diễn ra nhiều lễ hội, như: Lễ hội chùa Vua, lễ hội kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lễ hội đền Cơ Xá, Hội thề Đông Quan…

Theo UBND phường, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, tuân thủ quy định pháp luật. Các hoạt động lễ hội, sinh hoạt tôn giáo được tổ chức trang trọng, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Dung

Chính quyền phường thường xuyên tổ chức giao ban, nắm bắt tình hình tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là vào các dịp lễ lớn. Cùng với đó, phường duy trì việc gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với chức sắc, chức việc, người có uy tín, người đại diện các tổ chức tôn giáo và những tín đồ tiêu biểu. Qua đó, vừa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo, vừa tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quản lý bằng pháp luật, tạo sự đồng thuận

Một trong những giải pháp được phường Hai Bà Trưng chú trọng là tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo bằng nhiều hình thức. Nội dung được lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp tổ dân phố, hoạt động cộng đồng, lễ hội đình, chùa và các hoạt động văn hóa; đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của phường.

Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Đỗ Phương Nga báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Dung

Tuyên truyền pháp luật được thực hiện theo hướng thống nhất nhận thức trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa chính sách, pháp luật đến gần hơn với chức sắc, chức việc, tín đồ và nhân dân. Đặc biệt, phường chú trọng phát huy vai trò của đảng viên, đoàn viên, hội viên là người có tôn giáo, những chức sắc, chức việc, người có uy tín để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Nội dung hướng dẫn cũng tập trung vào những vấn đề sát với hoạt động thực tế như đăng ký hoạt động tín ngưỡng; tổ chức lễ hội; quyên góp, quản lý, sử dụng tài sản tại cơ sở tín ngưỡng; cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, di dời công trình tín ngưỡng…

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, trên địa bàn phường không phát sinh hoạt động quyên góp, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Dung

Qua khảo sát thực tế tại Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội và trao đổi với địa phương, các thành viên đoàn giám sát tập trung làm rõ thêm việc thực hiện chính sách, pháp luật; công tác quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; việc nắm tình hình, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở cũng như công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các cơ sở…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền đề nghị phường Hai Bà Trưng thời gian tới tiếp tục quan tâm công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Trước hết, cần đẩy mạnh tuyên truyền để chính sách, pháp luật thực sự đi vào đời sống; đồng thời chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình, duy trì gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chức sắc, chức việc và nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo cấp trên đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với quản lý di tích và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, phường cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố, nhất là trong quá trình tu bổ, tôn tạo, bảo đảm chất lượng công trình, giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và đặc biệt chú trọng phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền cũng lưu ý phường chú trọng chuyển đổi số trong quản lý tín ngưỡng, tôn giáo; rà soát, cập nhật thường xuyên dữ liệu về các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, di tích. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình quản lý, cung cấp và khai thác thông tin liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.