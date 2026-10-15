Phường Hạc Thành trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.586 đảng viên

Các đồng chí lãnh đạo phường Hạc Thành trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên từ 60 năm tuổi Đảng trở lên.

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 2/9 năm nay, Đảng bộ phường Hạc Thành có 1.586 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, phường tổ chức trao trực tiếp cho 21 đảng viên từ 60 năm tuổi Đảng trở lên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Văn Biện chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng; khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ và lòng trung thành son sắt của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Văn Biện phát biểu tại buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Văn Biện mong muốn, với bản lĩnh chính trị vững vàng, bề dày kinh nghiệm và tâm huyết với Đảng, quê hương, đất nước, các đảng viên cao tuổi tiếp tục là những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm; tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.