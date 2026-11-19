Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Hạc Thành; chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ; đồng thời công bố quyết định thành lập chi bộ và chỉ định Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa.

Đảng bộ phường Hạc Thành hiện có 204 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 58 chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước, với tổng số 907 đảng viên. Việc thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước góp phần giảm đầu mối trực thuộc, hình thành đầu mối lãnh đạo chuyên sâu, trực tiếp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức đảng với chủ doanh nghiệp, người lao động và các tổ chức đoàn thể.