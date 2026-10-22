Phường Hạc Thành quyết tâm tuyển quân đúng, đủ, nâng cao chất lượng ngay từ khâu sơ tuyển

Toàn cảnh buổi khám sơ tuyển.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khám sơ tuyển, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Lê Bá Hải, nhấn mạnh: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường, lực lượng y tế và các bộ phận liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các khâu trong quy trình sơ tuyển; bảo đảm công khai, khách quan, chính xác, đúng đối tượng, đúng quy định. Việc đánh giá tình trạng sức khỏe của từng công dân phải được thực hiện chặt chẽ, làm cơ sở cho các bước tuyển chọn tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo phường động viên thanh niên khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Quán triệt phương châm “Khám người nào, chắc người đó”, phường Hạc Thành xác định phải làm tốt công tác quản lý nguồn, rà soát kỹ từng trường hợp, không bỏ sót công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; đồng thời hạn chế tối đa sai sót trong quá trình sơ tuyển, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân ngay từ khâu đầu tiên.

Theo kế hoạch, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Hạc Thành tổ chức khám sơ tuyển từ ngày 22- 25/10/2026 cho gần 1.000 công dân trong độ tuổi. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phường Hạc Thành quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm tuyển chọn đúng đối tượng, đủ điều kiện, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lê Thảo