Phường Hà Tiên kết thúc hoạt động 2 đảng bộ, thành lập mới 21 chi bộ

Lãnh đạo phường Hà Tiên trao quyết định thành lập mới các chi bộ.

Đảng ủy phường đã công bố quyết định kết thúc hoạt động 2 đảng bộ gồm: Đảng bộ các Cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường.

Đồng thời, công bố quyết định thành lập mới 21 chi bộ, gồm: Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Trung tâm Chính trị; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã; Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Văn phòng UBND xã; Chi bộ Cơ quan HĐND xã; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Phòng Kinh tế, Hạ Tầng và Đô thị; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch; Chi bộ Ban Quản lý Công trình đô thị; Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; Chi bộ Trường Tiểu học Đông Hồ; Chi bộ Trường THCS Đông Hồ; Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Hà Tiên; Chi bộ Trường Mầm non Hà Tiên; Chi bộ Trường THCS Bình San - Mỹ Đức; Chi bộ Trường Tiểu học Bình San - Mỹ Đức và Chi bộ Trạm Y tế.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường công bố các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập.

Sau sắp xếp, Đảng bộ phường Hà Tiên có 41 tổ chức đảng gồm: 2 đảng bộ trực thuộc và 39 chi bộ với 1.155 đảng viên.