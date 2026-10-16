Phường Hà Huy Tập phát động tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Chiều 16/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Huy Tập tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và trao các nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phường Hà Huy Tập đã tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa bàn để chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở, sinh kế, rất cần sự chung tay tiếp sức của cộng đồng. Đến thời điểm hiện nay, toàn phường vẫn còn 167 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2.72%, và 216 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3.52%.

Ban Tổ chức trao tặng 12 mô hình sinh kế cho các gia đình thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng 12 mô hình sinh kế cho 12 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mỗi mô hình trị giá 12 triệu đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh cũng trao tặng nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá 600 triệu đồng; trong đó hỗ trợ 500 triệu đồng xây mới 5 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và trao tặng 300 áo ấm mới (trị giá 100 triệu đồng) cho các hoàn cảnh khó khăn.

Những nguồn lực thiết thực này không chỉ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các hộ vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo phường Hà Huy Tập nhận biểu trưng hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ dành cho hộ nghèo trên địa bàn phường Hà Huy Tập

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, nhân dân phường Hà Huy Tập đã quyên góp hỗ trợ quỹ "Vì người nghèo".