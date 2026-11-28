Các đại biểu dự tại Lễ hội.

Dự lễ khai mạc về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Thị Ngọc Diệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức hội của tỉnh. Về phía phường Hà Giang 2 có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; cùng lãnh đạo phường, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đông đảo Nhân dân và du khách.

Trình diễn trích đoạn "Lễ hội Gầu Tào".

Phường Hà Giang 2 có diện tích hơn 61 km², dân số trên 37.000 người, với 19 dân tộc cùng sinh sống. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa đa dạng, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Việc tổ chức Lễ hội Hoa Dã Quỳ lần thứ II là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó xác định phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ là một trong những hướng đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 28 và 29-11 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm đặc sắc như: Giải chạy việt dã trên những cung đường hoa Dã Quỳ; hội thi văn nghệ quần chúng, hội thi ẩm thực truyền thống; trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ; trình diễn Lễ hội Gầu Tào, Lễ hội Nhảy lửa cùng các hoạt động thể thao dân tộc và trò chơi dân gian.

Các đại biểu tham quan các gian hàng đặc sản địa phương.

Thông qua các hoạt động, du khách có dịp khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm đời sống của đồng bào các dân tộc địa phương. Qua đó, góp phần từng bước đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.