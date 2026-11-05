Phường Hà Giang 1 trao tặng Huy hiệu Đảng cho 34 đảng viên

Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Giang 2 trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ phường có 34 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm và 11 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển địa phương.

Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Giang 2 trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trong việc tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.