Phường Hà Giang 1 hoàn thành xuất sắc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Các lực lượng tham gia thực hành nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Hà Giang 1 năm 2026.

Cuộc diễn tập diễn ra với các nội dung: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân phường triển khai kế hoạch phòng không nhân dân thời chiến; Hội nghị hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm trong chiến đấu phòng thủ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, kết quả đạt xuất sắc.

Lãnh đạo phường Hà Giang 1 trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Thông qua diễn tập, cán bộ, lực lượng tham gia được vận dụng kiến thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh vào các tình huống cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; trình độ chỉ huy, điều hành của các lực lượng và khả năng phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Cuộc diễn tập cũng là dịp để phường Hà Giang 1 rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, nâng cao khả năng xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.