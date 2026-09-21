Phường Hà Đông: Vườn hoa bị bỏ quên, nhếch nhác giữa đô thị

Công trình vườn hoa nay đã thành "vườn hoang" do không được chăm sóc, duy trì. Ảnh: PV

Ngay gần trụ sở Đảng ủy, UBND phường Mộ Lao trước đây, trên đường Nguyễn Văn Lộc, có một vườn hoa nhỏ nằm tại phần đất hình tam giác giữa ngã ba đường. Đây là công trình vườn hoa chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mộ Lao trước đây thực hiện.

Những ngày đầu, vườn hoa được chăm sóc thường xuyên, cây xanh cắt tỉa gọn gàng, góp thêm một khoảng xanh cho khu vực. Tuy nhiên, sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động (1-7-2025) trụ sở UBND phường Mộ Lao trước đây không còn bộ máy làm việc tại đây. Khu vườn hoa vì thế cũng dần thiếu người chăm sóc. Đến nay, cây cỏ mọc um tùm, nhiều bụi cây không được cắt tỉa, khiến diện mạo công trình khác hẳn thời gian đầu.

Nhiều thời điểm, vườn hoa này còn bị rác "tấn công", gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: PV

Nằm ở vị trí dễ quan sát trong một đô thị hiện đại, tình trạng vườn hoa ngày càng gây tiếc nuối. Một công trình được tạo dựng để làm đẹp cảnh quan nhưng đang không phát huy được giá trị vốn có.

Rác bủa vây vườn hoa. Ảnh: PV

Cách đó không xa, khu vườn hoa ở đầu đường Thanh Bình, thuộc địa bàn phường Mộ Lao (cũ), cũng rơi vào tình trạng nhếch nhác. Công trình nằm bên bờ sông Nhuệ, trước đây đã được cải tạo, bố trí chòi có mái che và ghế ngồi để người dân nghỉ chân. Thế nhưng, khoảng một năm trở lại đây, nơi này không được dọn dẹp thường xuyên, trong khi phần lề đường cạnh vườn hoa lại trở thành điểm tập kết rác tạm thời.

Các xe tập kết rác không được che đậy xếp hàng ngay bên vườn hoa. Ảnh: PV

Rác ngập bờ sông Nhuệ bên vườn hoa. Ảnh: PV

Các xe tập kết rác không được che đậy, nước rỉ từ xe rác chảy xuống mặt đường, phát sinh mùi khó chịu. Hai nhà chòi vốn dành cho người dân nghỉ ngơi, nhưng 1 nhà chòi hiện đang bị một số người sử dụng làm nơi ăn ở. Trên vỉa hè còn có cột điện với nhiều loại dây giăng mắc chằng chịt. Không gian công cộng vì thế ngày càng bẩn, mất mỹ quan; có người còn phóng uế bừa bãi, khiến tình trạng mất vệ sinh thêm nghiêm trọng.

Một số người ăn ở, sinh hoạt ngay trong nhà chòi ở vườn hoa. Ảnh: PV

Bà Vũ Thị Quỳnh, người dân phường Hà Đông, cho rằng diện tích đất dành cho cộng đồng không còn nhiều. Dù chỉ là vườn hoa nhỏ hay một khu tiểu cảnh, công trình đã được đầu tư thì cần được quản lý, chăm sóc, duy trì để phát huy hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí và gây bức xúc trong nhân dân.

Từ phản ánh của người dân, đề nghị UBND phường Hà Đông kiểm tra hiện trạng hai khu vực; xác định đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc cây xanh và vệ sinh môi trường. Với điểm tập kết rác ở đầu đường Thanh Bình, cần có phương án sắp xếp phù hợp, không để rác thải lấn át không gian công cộng. Việc chỉnh trang, thu dọn và duy trì chăm sóc thường xuyên sẽ giúp các công trình trở lại đúng chức năng, đồng thời bổ sung những khoảng xanh cần thiết trong khu dân cư.