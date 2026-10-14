Phường Hà Đông sôi nổi Hội thi 'Bản lĩnh cán bộ kiểm tra'

Sôi nổi với các phần thi bám sát công tác kiểm tra của Đảng. Ảnh: Sỹ Văn

Hội thi là dịp trao đổi, học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động phòng ngừa, kiểm tra có trọng tâm, giám sát từ sớm, phát hiện từ xa, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ phường Hà Đông ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cũng đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghiệp vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cán bộ, đảng viên; chú trọng kỹ năng nắm tình hình, giám sát thường xuyên, nhận diện rủi ro, xử lý tình huống đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngay từ cơ sở.

Phần thi nào cũng xứng đáng với các tình huống giả định. Ảnh: Sỹ Văn

Hội thi quy tụ 9 đội thi đến từ các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường, tranh tài qua 3 phần thi: “Dấu ấn đơn vị”, “Nắm chắc nghiệp vụ” và “Bản lĩnh cán bộ kiểm tra”. Với phần thi “ Dấu ấn đơn vị” mỗi đội sân khấu hóa phần giới thiệu đội thi, nét nổi bật hoặc cách làm của đơn vị trong công tác kiểm tra. Phần thi “ Nắm chắc nghiệp vụ” các đội sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm và phần thi “ Bản lĩnh cán bộ kiểm tra” các thí sinh sẽ bốc thăm tình huống, trình bày phương án xử lý tình huống và chuyển hóa bài học nghiệp vụ thành một dấu ấn kiểm tra ngắn, dễ nhớ, có khả năng lan tỏa…

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hà Đông Đoàn Thị Hoà cho biết, với phương châm “Giám sát từ sớm - Phát hiện từ xa - Giữ vững kỷ cương”, Hội thi là dịp để cán bộ, đảng viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hà Đông Đoàn Thị Hoà trao giải cho các đội thi. Ảnh: Sỹ Văn

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong việc giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Hà Đông khẳng định, trong tình hình hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát cần chuyển mạnh theo hướng chủ động phòng ngừa, “giám sát từ sớm, phát hiện từ xa”, kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, uốn nắn ngay từ khi mới phát sinh, không để hạn chế nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Hội thi không chỉ là dịp kiểm tra kiến thức mà còn tạo môi trường sinh hoạt nghiệp vụ thiết thực để đội ngũ cấp ủy viên, thành viên ủy ban kiểm tra và cán bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát học tập, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng phân tích, xử lý tình huống, nâng cao khả năng vận dụng các quy định của Đảng vào thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tự kiểm tra, tự giám sát tại các tổ chức đảng trực thuộc, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Kết thúc Hội thi, Đảng bộ các cơ quan đảng phường Hà Đông đã đoạt giải Nhất; Đảng bộ trường THCS Văn Khê và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đồng giải Nhì; 3 giải Ba và 3 giải Chuyên đề được trao cho các đội thi còn lại.