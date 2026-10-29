Phường Hà Đông: Siết vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số cửa hàng ăn uống

Phát hiện côn trùng có trong đồ ăn

Theo phản ánh, trong tháng 10-2026, tại 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội), khách hàng đã phát hiện côn trùng trong món ăn.

Cụ thể, ngày 7-10, một khách hàng phản ánh phát hiện côn trùng trong món rau muống xào tại cửa hàng GN Foods (địa chỉ tại tầng 1, tòa nhà New Skyline Văn Quán, phường Hà Đồng). Tiếp đó, ngày 17-10, một thực khách cho biết khi dùng bữa tại cửa hàng Bún bò Huế Ngự Uyển (địa chỉ số 123 Nguyễn Văn Lộc, phường Hà Đông) đã phát hiện côn trùng nghi là gián trong bát bún khi gần ăn hết.

Côn trùng được phát hiện trong bát bún. Ảnh: Chụp màn hình/NDCC

Các phản ánh trên khiến người tiêu dùng quan tâm đến điều kiện vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm cũng như việc vệ sinh dụng cụ và khu vực phục vụ ăn uống tại các cơ sở.

Anh T.X.Đ (khách hàng phản ánh về côn trùng khi ăn tại quán Bún bò Huế Ngự Uyển) cho biết, qua sự việc, anh đặt ra vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cửa hàng. Anh cũng đã phản ánh lên hệ thống iHanoi kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có).

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hà Đông Nguyễn Thị Thanh cho biết, ngay khi tiếp nhận phản ánh trên iHanoi, phòng Văn hóa - Xã hội đã giải quyết và trả lời công dân.

Cừa hàng Bún bò Huế Ngự Uyển (địa chỉ số 123 Nguyễn Văn Lộc, phường Hà Đông). Ảnh: HL

Theo trả lời của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hà Đông, ngay sau khi nhận được phản ánh của công dân, Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm phường Hà Đông đã kiểm tra đối với hộ kinh doanh Bún Bò Huế Ngự Uyển, địa chỉ số 123 Nguyễn Văn Lộc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội do ông Quách Văn Hoạt làm chủ cơ sở.

Đối với nội dung phản ánh của khách hàng về côn trùng có trong thực phẩm, chủ cơ sở đã nắm bắt được phản ánh của khách hàng, đồng thời công nhận việc phản ánh của khách hàng là đúng. Đoàn kiểm tra đã xử lý theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với việc có côn trùng (gián) xâm nhập tại nơi chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, có các biện pháp phòng chống côn trùng, động vật gây hại xâm nhập và các quy đinh khác có liên quan.

Trước đó, tại phường Nghĩa Đô (Hà Nội), cập nhật từ ngày 1-1-2026 đến ngày 15-4-2026, có nhiều cơ sở vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trong đó, cửa hàng Bún bò Huế Ngự Uyển (địa chỉ số 134 đường Nguyễn Khánh Toàn) bị xử phạt 4 triệu đồng vì sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Đối với phản ánh tại cửa hàng GN Foods, theo trả lời của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hà Đông, sau khi nhận được phản ánh của công dân, Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm phường Hà Đông cũng đã kiểm tra thực tế tại cửa hàng GN Foods (địa chỉ tầng 1, tòa nhà New Skyline Văn Quán, phường Hà Đông) do bà Nguyễn Quỳnh Mai làm Giám đốc. Nội dung phát hiện và biện pháp xử lý cũng tương tự như tại cửa hàng Bún Bò Huế Ngự Uyển.

Sau đó, phóng viên cũng đã hỏi thêm Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hà Đông Nguyễn Thị Thanh về việc phường đã có biện pháp xử lý, xử phạt cụ thể như thế nào đối với các cơ sở trên thì bà Thanh chưa trả lời.

Nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Phương (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, việc khách hàng phát hiện côn trùng trong món ăn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là vấn đề cần được quan tâm, bởi không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm, niềm tin của người tiêu dùng mà còn đặt ra yêu cầu về việc tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cửa hàng GN Foods (địa chỉ tầng 1, tòa nhà New Skyline Văn Quán, phường Hà Đông). Ảnh: HL

Theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm bảo đảm điều kiện vệ sinh tại khu vực chế biến, dụng cụ ăn uống, nguồn nguyên liệu và quá trình bảo quản, phục vụ thực phẩm; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Về phia cơ quan chức năng cần kịp thời kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của cơ sở và xử lý hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật. Đặc biệt, việc công khai thông tin về kết quả kiểm tra, quyết định xử phạt và biện pháp khắc phục đối với các trường hợp vi phạm theo quy định có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và giúp người tiêu dùng có thêm thông tin khi lựa chọn cơ sở ăn uống.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh cần nghiêm túc tiếp thu phản ánh của khách hàng, rà soát quy trình chế biến, tăng cường vệ sinh và thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục. Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng cùng với ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở sẽ góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 28-10 cho thấy, các cửa hàng trên vẫn hoạt động bình thường, tiếp tục phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, việc các cơ sở duy trì hoạt động sau khi có phản ánh của người dân đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, nhất là điều kiện vệ sinh khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm và các biện pháp phòng, chống côn trùng xâm nhập.

Bên cạnh việc yêu cầu các cơ sở khắc phục những tồn tại, cơ quan chức năng cần tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc chấp hành sau xử lý, đồng thời thông tin rõ kết quả kiểm tra và biện pháp xử lý vi phạm (nếu có) để người dân được biết. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.