Phường Hà Đông: Hàng loạt công trình trái phép trên đất nông nghiệp bị cắt điện, nước vẫn ngang nhiên hoạt động

Cắt điện, nước vẫn hoạt động trong thời gian dài

Giữa tháng 8-2026, Báo Hànộimới đã có bài viết phản ánh tại khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội) trong quá trình sử dụng đã phát sinh một số công trình, nhà xưởng và trường hợp sử dụng đất chưa phù hợp với mục đích được giao.

Theo ghi nhận của phóng viên vào thời điểm đó, dọc khu vực đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La có một số quán cà phê, nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống; những khu vực khác được tận dụng làm bãi trông giữ xe hoặc nơi sửa chữa ô tô. Việc nhiều loại hình kinh doanh cùng tồn tại trên khu đất nông nghiệp không chỉ làm thay đổi cảnh quan, mà còn kéo theo những tác động về môi trường, giao thông và an toàn.

Quán Coffe Karasol thuộc trường hợp cắt điện, nước và bị lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nhưng vẫn hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra. Ảnh: HL

Đáng chú ý là nguy cơ cháy, nổ. Các công trình kinh doanh thường có máy móc, thiết bị điện, nguyên vật liệu; cơ sở sửa chữa ô tô sử dụng các thiết bị hàn, cắt và dầu nhớt; nhà hàng có khu vực bếp, hệ thống điện và nguồn nhiệt; bãi xe tập trung nhiều phương tiện trong một không gian, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là thời tiết hanh khô như hiện nay.

Được biết, các công trình xây dựng và hoạt động trái phép tại khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La đã được chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm, trong đó có việc cắt điện, cắt nước. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, nhiều cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trước đó, ngày 7-8-2026, phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) đã đến trụ sở UBND phường Hà Đông để liên hệ đặt giấy giới thiệu làm việc, nhưng từ đó đến nay, phóng viên chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía cơ quan này.

Trong khi đó, trong các lần trả lời phản ánh của người dân trên hệ thống iHanoi, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hà Đông (trước sắp xếp) cho biết, UBND phường đã thành lập Tổ công tác tổ chức kiểm tra 3 đợt, tiến hành lập biên bản làm việc với 42 trường hợp vi phạm trên khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La và yêu cầu các đối tượng tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển người, vật kiến trúc ra khỏi khu đất nông nghiệp.

Cửa hàng sửa chữa ô tô gần đó vẫn hoạt động dù không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: HL

Kết quả đã ngừng cung cấp điện đối với 6/6 trường hợp được Công ty Điện lực Hà Đông cung cấp dịch vụ; ngừng cung cấp nước đối với 16/16 trường hợp được Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông cung cấp dịch vụ; 14 trường hợp đã di chuyển người và tài sản ra khỏi công trình; lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 1 trường hợp (Coffe Karasol).

Thời gian tới, UBND phường Hà Đông sẽ tiếp tục tuyên truyền các hộ gia đình tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển người, vật kiến trúc ra khỏi khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La. Đối với các trường hợp không tự giác thực hiện, phường sẽ thiết lập hồ sơ vi phạm và xử lý theo quy định trong tháng 9-2026.

Khi trả lời trên VTV (tháng 8-2026), ông Nguyễn Văn Tám, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hà Đông (trước sắp xếp) cho biết, các trường hợp nếu cố tình vẫn hoạt động thì thời gian tới sẽ có những biện pháp quyết liệt hơn, cụ thể là sẽ tiếp tục đề nghị các cơ quan điện, nước và đặc biệt là phía Công an phường phối hợp kiểm tra về công tác cư trú và điều kiện phòng cháy chữa cháy để có biện pháp xử lý dứt điểm.

Dấu hỏi trách nhiệm của chính quyền địa phương

Mặc dù theo trả lời của đại diện UBND phường Hà Đông là sẽ thiết lập hồ sơ vi phạm và xử lý theo quy định trong tháng 9-2026 song thực tế theo ghi nhận của phóng viên ngày 29-10-2026, quán Coffe Karasol vẫn hoạt động kinh doanh, các nhân viên vẫn bán hàng; thậm chí có cả bảo vệ để trông giữ xe cho khách hàng; bên trong quán là hệ kiến trúc và cảnh quan có quy mô khá lớn. Cùng dãy cũng là các gara sửa chữa ô tô, bãi trông giữ xe và nhà hàng ăn uống có diện tích khá rộng vẫn tiếp tục hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một bãi trông giữ xe trái phép. Ảnh: HL

Theo ghi nhận, các công trình được xây dựng, cơi nới không theo quy hoạch, trong đó có các nhà xưởng nên không đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, khi đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích, hệ quả không chỉ nằm ở lĩnh vực đất đai mà còn có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, ảnh hưởng cảnh quan, môi trường và gây khó khăn cho việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Thời gian qua, tại một số xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy liên quan đến các công trình trái phép, trong đó có vụ đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng như vụ cháy ở phường Chương Mỹ diễn ra hồi tháng 8-2026 vừa qua.

Từ thực tế trên, theo ý kiến của Luật sư Nguyễn Thanh Phương (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), vấn đề đặt ra là trách nhiệm của chủ công trình vi phạm và trách nhiệm quản lý Nhà nước cần được xác định như thế nào?

Theo phân tích của Luật sư Nguyễn Thanh Phương, trước hết, chủ sử dụng đất, chủ công trình và chủ cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình, đồng thời có nghĩa vụ chấp hành đầy đủ quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Nếu đã bị đình chỉ nhưng vẫn cố tình hoạt động, tùy tính chất, mức độ, có thể tiếp tục bị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.

"Khi vi phạm đã được phát hiện, xử lý nhưng vẫn kéo dài hoặc tái diễn, trách nhiệm quản lý cũng cần được xem xét, cần phải xem xét trách nhiệm của chính quyền về công tác quản lý. Cốt lõi của quản lý Nhà nước không chỉ là phát hiện, lập biên bản hay ban hành quyết định xử phạt, mà phải bảo đảm quyết định được thực thi trên thực tế", vị luật sư nhận định.

Đối với những công trình đã bị xác định vi phạm nhưng vẫn hoạt động, cần kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, hiện trạng và tình trạng chấp hành. Trường hợp đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế thì cần xây dựng phương án và tổ chức thực hiện theo trình tự pháp luật, tránh để vi phạm kéo dài gây hệ lụy cho cộng đồng. Đặc biệt, những công trình, cơ sở nằm trong nhóm có nguy cơ cháy cao cần được đưa vào diện kiểm tra, giám sát thường xuyên, không thể chờ đến khi xảy ra cháy mới xử lý.

Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đang quyết liệt thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Thành ủy và Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24-9-2026 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và đưa ra kế hoạch cụ thể xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố,.