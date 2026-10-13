Phường Hà Đông ghi dấu ấn tại Cuộc thi chính luận năm 2026

08 tác giả/nhóm tác giả đạt giải Triển vọng. Ảnh: PV

Sáng 13-10, tại Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026, Đảng ủy phường Hà Đông vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi. Cùng với đó, tác phẩm video clip của nhóm tác giả thuộc phường đã được trao Giải Triển vọng cấp thành phố.

Tác phẩm đạt giải mang tên “Luồng gió mới từ mô hình chính quyền hai cấp tại phường Hà Đông”, do các tác giả Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Thị Lợi và Nguyễn Nam Duy thực hiện. Nội dung tập trung phản ánh những đổi mới trong tổ chức bộ máy, phương thức vận hành và chất lượng phục vụ Nhân dân khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai tại phường Hà Đông.

Thông qua những chuyển biến từ thực tiễn cơ sở, tác phẩm góp phần làm rõ hiệu quả của việc đổi mới phương thức quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Đây cũng là cách tiếp cận gắn công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với những kết quả cụ thể trong đời sống xã hội.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 trên địa bàn Hà Nội thu hút 272.225 tác phẩm của 155 đơn vị, địa phương tham gia, tăng 200% so với năm 2025. Qua các vòng chấm chọn, Ban Tổ chức đã trao giải cho 126 tác phẩm xuất sắc, gồm 7 giải Nhất, 24 giải Nhì, 28 giải Ba, 56 giải Khuyến khích, 8 giải Triển vọng và 3 giải phụ. Bên cạnh đó, 25 tập thể được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi.

Việc được khen thưởng cấp thành phố cùng với thành tích của nhóm tác giả là sự ghi nhận đối với nỗ lực của Đảng ủy phường Hà Đông trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết quả này đồng thời cho thấy vai trò của việc phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ kết quả đạt được, Đảng bộ phường Hà Đông có thêm động lực tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận, gắn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn phát triển địa phương trong tình hình mới.