Phường Hà Đông: Bãi rác tự phát ngay điểm chân rác

Các chuyên gia cho rằng tính chất phức tạp của những vấn đề tại Biển Đông đòi hỏi sự kết hợp của nhiều cơ chế và hình thức hợp tác khác nhau và không một cơ chế đơn lẻ nào đủ sức xử lý mọi tranh chấp.