Phường Hà Đông: Bãi rác tự phát ngay điểm chân rác
Cuối đường Nguyễn Văn Luyện, giao với đường Nguyễn Thanh Bình, phường Hà Đông, rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng bị đổ tràn lan trên vỉa hè, ngay cạnh điểm chân rác. Rác chất thành đống, kéo dài trên tuyến phố, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Bất chấp nhiều lần phản ánh nhưng việc xử lý vẫn chưa được đơn vị thu gom và chính quyền giải quyết dứt điểm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-ha-dong-bai-rac-tu-phat-ngay-diem-chan-rac-421245.htm