Phường Hà An (TP Quảng Ninh): Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026

Dự khai giảng có các đồng chí: Lưu Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Trần Đình Phượng, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh phường Hà An.

Quang cảnh buổi khai giảng.

Từ ngày 26 đến 29-10, 80 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường được nghiên cứu, học tập 9 chuyên đề trọng tâm trong đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về: Quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; các nội dung cơ bản của các luật về quốc phòng, an ninh; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Trần Đình Phượng nhấn mạnh, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, việc cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; yêu cầu Ban tổ chức lớp học duy trì nghiêm kỷ luật, chấp hành đúng chương trình, kế hoạch học tập; đội ngũ học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thu hoạch kiến thức, vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào thực tiễn công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.