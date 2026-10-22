Phường Gò Công: Khai thác tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế

Địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, khai thác tiềm năng sẵn có, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2026.

PHÁT HUY THẾ MẠNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

Thương mại, dịch vụ giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế phường Gò Công. Với mạng lưới chợ và cơ sở kinh doanh đa dạng, địa phương có điều kiện duy trì lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tạo việc làm cho người dân.

Hạ tầng giao thông được đầu tư, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo thuận lợi cho giao thương và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong 9 tháng năm 2026, giá trị thương mại, dịch vụ đạt 4.200 tỷ đồng, bằng 77,78% kế hoạch.

Để khai thác tốt tiềm năng thị trường, phường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp duy trì hoạt động; quan tâm quản lý chợ, bảo đảm môi trường mua bán ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, địa phương có 118 hộ sản xuất, kinh doanh, với giá trị sản xuất đạt 250 tỷ đồng, đạt hơn 78% kế hoạch. Các cơ sở góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, tận dụng nguồn lao động và duy trì những ngành nghề phù hợp với điều kiện địa phương.

Phường chú trọng nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở, kịp thời ghi nhận khó khăn về vốn, đầu ra sản phẩm và thủ tục hành chính để phối hợp tháo gỡ theo thẩm quyền.

Qua đó, tạo điều kiện cho các hộ duy trì, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Cùng với phương thức kinh doanh truyền thống, địa phương từng bước thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại, dịch vụ.

Mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ tạo thuận lợi cho người mua, người bán. Việc phối hợp với các tổ chức tín dụng, trong đó có Vikki Bank, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, thúc đẩy thanh toán số.

Trong 9 tháng năm 2026, giá trị thương mại, dịch vụ đạt khoảng 4.200 tỷ đồng, bằng 77,78% kế hoạch; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt khoảng 250 tỷ đồng, bằng 78,13% kế hoạch.

Phường có 118 hộ hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và 12 doanh nghiệp thành lập mới.

Trong quý III, các điểm tham quan đón khoảng 115 đoàn với hơn 11.507 lượt khách.

Tổng thu ngân sách đạt khoảng 43 tỷ đồng, bằng 72,94% dự toán; giải ngân đầu tư công đạt khoảng 10 tỷ đồng trên tổng vốn hơn 13 tỷ đồng.

Kinh tế tập thể cũng được quan tâm thông qua hoạt động của Hợp tác xã Rau an toàn Gò Công, Hợp tác xã Bình Minh và Quỹ tín dụng Nhân dân Long Hòa.

Các mô hình góp phần tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ nhu cầu vốn của thành viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường liên kết giữa các hộ sản xuất, kinh doanh sẽ tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát huy tốt hơn vai trò trong phát triển địa phương.

Bên cạnh thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, Gò Công có lợi thế phát triển du lịch lịch sử, văn hóa. Khu Đền thờ và Lăng mộ Anh hùng dân tộc Trương Định và mộ bà Trần Thị Sanh là những điểm đến phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu truyền thống địa phương.

Trong quý III-2026, các điểm tham quan trên địa bàn đón khoảng 115 đoàn với hơn 11.507 lượt khách; riêng khu vực Đền thờ và Lăng mộ Anh hùng dân tộc Trương Định đón hơn 9.000 lượt khách và trên 500 lượt khách viếng mộ bà Trần Thị Sanh. Lượng khách tham quan tạo cơ hội kết nối du lịch với thương mại, ẩm thực và các dịch vụ đi kèm.

Phường tiếp tục quan tâm quảng bá điểm đến, giữ gìn cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ và nghiên cứu các hoạt động trải nghiệm phù hợp. Phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn di tích, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, tạo thêm cơ hội kinh doanh và việc làm cho người dân.

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC

Cùng với khai thác các ngành kinh tế có lợi thế, phường Gò Công xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.

Chợ Gò Công góp phần duy trì hoạt động giao thương, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, địa phương có 12 doanh nghiệp thành lập mới, kết quả này cho thấy công tác phát triển doanh nghiệp cần được thúc đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.

Phường tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh tìm hiểu quy định, thủ tục và lợi ích khi chuyển đổi thành doanh nghiệp; đồng thời nắm bắt khó khăn để hỗ trợ phù hợp.

Việc chuyển đổi cần xuất phát từ nhu cầu, năng lực thực tế của từng cơ sở, giúp hộ kinh doanh hoàn thiện phương thức quản lý, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bí thư Đảng ủy phường Gò Công Nguyễn Hữu Lợi nhấn mạnh yêu cầu “cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch”.

Định hướng này đòi hỏi các ngành, đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn, phát huy lợi thế địa phương và tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển.

Theo đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần gắn với rà soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn.

Những vướng mắc phát sinh trong sản xuất, kinh doanh cần được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo thẩm quyền, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Diện mạo phường Gò Công ngày càng khang trang, tạo nền tảng khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công tác tài chính, ngân sách, phường chú trọng quản lý nguồn thu và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Đến hết tháng 9 năm 2026, tổng thu ngân sách khoảng 43 tỷ đồng/59 đồng, đạt gần 73% dự toán giao. Nguồn thu góp phần bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư hạ tầng.

Đối với đầu tư công, địa phương tập trung theo dõi tiến độ công trình, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phường có 8 công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 13,892 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt khoảng 10 tỷ đồng, tương đương hơn 72% vốn bố trí.

Đẩy nhanh tiến độ công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và hoạt động kinh doanh. Vì vậy, phường tiếp tục rà soát từng dự án, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Trong những tháng cuối năm, địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt tiến độ, xác định giải pháp phù hợp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và phát triển doanh nghiệp cần được thúc đẩy đồng bộ; đồng thời khai thác tiềm năng du lịch, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và nghiên cứu những mô hình kinh doanh mới có tính khả thi.

Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các ngành, đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, thường xuyên kiểm tra tiến độ và kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Việc phát huy lợi thế địa phương phải gắn với hiệu quả thực chất, tránh triển khai dàn trải, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng trọng tâm.

Với định hướng khai thác tiềm năng sẵn có, cải thiện môi trường kinh doanh và khơi thông nguồn lực đầu tư, phường Gò Công phấn đấu tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ và du lịch, từng bước cải thiện đời sống người dân.