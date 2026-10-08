Phường Giảng Võ và phường Sơn Trà trao đổi kinh nghiệm về quản lý, điều hành tại cơ sở

Lãnh đạo phường Giảng Võ tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo phường Sơn Trà. Ảnh: TT

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa đã chia sẻ về kết quả phường Giảng Võ đã đạt được từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí cho rằng, muốn bộ máy vận hành hiệu quả thì phải ổn định tổ chức, đồng thời phân công rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo.

Lãnh đạo phường Sơn Trà tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo phường phường Giảng Võ. Ảnh: TT

Đồng thời phát huy đồng bộ vai trò của Đảng ủy lãnh đạo - HĐND quyết nghị và giám sát - UBND tổ chức thực hiện - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động, giám sát, phản biện, tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Phường Giảng Võ lấy kết quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, nhất là đối với những vấn đề phát sinh trực tiếp ở địa bàn dân cư, Tổ dân phố.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số không chỉ là đưa hồ sơ lên môi trường điện tử mà phải thực sự trở thành công cụ để quản lý tốt hơn, điều hành nhanh hơn và phục vụ người dân thuận lợi hơn. Đối với những vấn đề khó, tồn đọng, đồng chí Tống Học Nghĩa cho rằng phải tập trung nguồn lực, xác định rõ đầu mối và thời hạn xử lý.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Tại hội nghị, phường Giảng Võ cũng đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và vận hành các mô hình chuyển đổi số trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội trên địa bàn như: Trung tâm Quản lý, Tổng hợp và Phân tích Dữ liệu (OMC); mô hình "Bản sao số" (Digital Twin) và Bản đồ số 3D; mô hình "Lớp học tinh hoa" tại Trường THCS Thành Công; mô hình "Lớp học Google" tại Trường THCS Giảng Võ; mô hình “Chợ 4.0”…

Đại diện phường Sơn Trà và phường phường Giảng Võ trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: TT

Đặc biệt, phường Giảng Võ đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) từ thực tiễn thực hiện “chiến dịch” 20 ngày đêm quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án. Trong đó, phường Giảng Võ đã nhấn mạnh việc huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền, nhận nhà và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định; đồng thời hỗ trợ tối đa cho người dân ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng trao đổi tại hội nghị. Ảnh: TT

Bên cạnh đó, HĐND hai phường cũng chia sẻ về công tác tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động; kinh nghiệm đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sơn Trà Hoàng Sơn Trà khẳng định, qua tìm hiểu, phường Sơn Trà được biết phường Giảng Võ là địa phương có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của HĐND đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển đô thị và xử lý, cải tạo các khu chung cư cũ, xuống cấp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sơn Trà Hoàng Sơn Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

“Đây đều là những nội dung mà phường Sơn Trà rất quan tâm trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và định hướng phát triển đô thị trong thời gian tới”, đồng chí Hoàng Sơn Trà nói.

Đoàn đại biểu phường Giảng Võ và phường Sơn Trà chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TT

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sơn Trà cho biết, qua hội nghị, Đoàn công tác phường Sơn Trà tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý để nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của phường Sơn Trà, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.