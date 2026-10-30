Phường Giảng Võ: Lắng nghe từ cơ sở, tháo gỡ những vấn đề dân sinh

Nhiều kiến nghị về những vấn đề dân sinh, dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ thanh niên được trao đổi, làm rõ hướng giải quyết.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tống Học Nghĩa và Chủ tịch UBND phường Cồ Như Dũng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo phường Giảng Võ chủ trì hội nghị. Ảnh: TT

Nêu rõ bất cập tại từng ngõ phố, công trình

Qua tổng hợp trước hội nghị, có 31 ý kiến thuộc 6 nhóm lĩnh vực, trong đó nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến sinh hoạt, đi lại và môi trường sống tại các khu dân cư.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa nhấn mạnh, hội nghị là dịp để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu góp ý, hiến kế của nhân dân. Qua đó, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Với tinh thần dân chủ, công khai, thẳng thắn và cầu thị, mọi ý kiến đều được xem xét; nội dung chưa có điều kiện trao đổi trực tiếp sẽ được tiếp thu, trả lời bằng văn bản để các đơn vị, tổ dân phố theo dõi, giám sát.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Đại biểu Nguyễn Hoàng Ân, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 17, phản ánh quá trình thi công đường Vành đai 1 còn những đoạn dở dang, hố sâu che chắn tạm; có vị trí đào sát móng nhà dân, ảnh hưởng lối đi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đại biểu đề nghị chú trọng bảo đảm an sinh, môi trường sống của các hộ dân.

Đại biểu Bùi Đức Nhân, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 23, đề nghị rà soát phương án thi công tại cổng sau Trường Mầm non Thành Công và lối vào các nhà chung cư khu tập thể Thành Công; bố trí biển báo, rào chắn, lối đi và nơi tập kết vật tư phù hợp. Trước khi sửa chữa vỉa hè, mặt đường, hệ thống thoát nước, cần thông báo rõ phạm vi, thời gian thi công, đầu mối tiếp nhận phản ánh; khắc phục tồn tại trước khi nghiệm thu, bàn giao.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: TT

Đại biểu Đào Xuân Dụ, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 24, kiến nghị nâng cấp mặt đường khu vực tập kết rác tại cổng hồ Thành Công, đầu ngõ 16 Nguyên Hồng; nạo vét cống trước cổng Trường Mầm non Thành Công, khu vực trường Họa My cũ. Đại biểu cũng phản ánh sân vườn, đường quanh nhà M5 Nguyễn Chí Thanh xuống cấp, nước mưa ngấm xuống tầng hầm; đề nghị xử lý dứt điểm bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè.

Đại biểu Phạm Trường Thắng, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 7, đề nghị giải quyết ùn tắc giờ cao điểm tại cổng trường trên phố Nguyễn Công Hoan; xử lý ô tô đỗ trên vỉa hè, trong ngõ 371, ngõ 409 Kim Mã. Về dịch vụ công trực tuyến, đại biểu kiến nghị khắc phục nghẽn mạng, hướng dẫn người cao tuổi sử dụng ứng dụng số theo hình thức “cầm tay chỉ việc”.

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Trao đổi về các kiến nghị, Chủ tịch UBND phường Cồ Như Dũng cho biết, phường đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; bố trí vật liệu phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân, học sinh. Phường tiếp tục phối hợp với tổ dân phố để thông tin kịp thời về các công trình, kiểm tra chất lượng trước khi bàn giao.

Theo UBND phường, việc thảm mặt đường đầu ngõ 16 Nguyên Hồng đã hoàn thành ngày 10-10; nạo vét cống, thay tấm đan trước cổng Trường Mầm non Thành Công hoàn thành trong tháng 9. Với nhà M5 Nguyễn Chí Thanh, phường đã giao kiểm tra hiện trạng, đề xuất giải pháp; tăng cường xử lý lấn chiếm vỉa hè. Đường truyền phục vụ điểm hành chính công cũng đã được nâng cấp, bổ sung đường truyền dự phòng.

Theo dõi kiến nghị, thực hiện nghiêm cam kết

Đại biểu Nguyễn Thị Phương, Chi ủy viên, Tổ trưởng tổ dân phố số 13, đề nghị đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”; gắn từng mục tiêu với kiểm tra, giám sát định kỳ, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Đại biểu lưu ý nâng cao năng lực cán bộ, sự phối hợp giữa các đơn vị và khả năng dự báo vấn đề phát sinh sau sắp xếp.

Bí thư Đoàn thanh niên phường Giảng Võ Vũ Tùng Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Tại phần đối thoại với thanh niên, Bí thư Đoàn phường Vũ Tùng Dương đề nghị Công an phường phối hợp với Đoàn Thanh niên, các nhà trường tổ chức chuyên đề định kỳ về nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, bảo mật thông tin, an toàn trên mạng xã hội.

Chủ tịch UBND phường Cồ Như Dũng nêu định hướng tuyên truyền phải gắn với kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, xử lý tình huống cụ thể; giao Công an phường phối hợp với các đơn vị tham mưu tổ chức chuyên đề phù hợp với thanh thiếu niên.

Về khởi nghiệp, phường định hướng hỗ trợ thanh niên từ hình thành ý tưởng, hoàn thiện phương án kinh doanh, tư vấn pháp lý đến hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn. Phường tiếp tục giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội hình thanh niên chuyển đổi số cộng đồng; hướng dẫn xây dựng gian hàng số, quảng bá sản phẩm và giao dịch trực tuyến an toàn.

Phường tiếp tục phân loại, phân công đơn vị xử lý, theo dõi tiến độ từng kiến nghị; thông tin nguyên nhân, hướng xử lý đối với việc chưa thể giải quyết ngay; kiểm tra trách nhiệm với vụ việc kéo dài, vi phạm tái diễn.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Tống Học Nghĩa yêu cầu giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm với chất lượng tốt hơn, tiến độ nhanh hơn; tăng cường quản lý trật tự đô thị, giao thông, vệ sinh môi trường, xử lý các tồn tại kéo dài.

“Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng phục vụ hành chính”, đồng chí Tống Học Nghĩa nhấn mạnh. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo UBND phường, các cơ quan chuyên môn nghiêm túc thực hiện những nội dung đã thống nhất, cam kết tại hội nghị; đề nghị đại biểu tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả giải quyết.