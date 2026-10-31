Phường Giảng Võ: Lan tỏa tinh thần đoàn kết từ khu dân cư

Đây là dịp ôn lại truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nhìn lại kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại cơ sở; qua đó củng cố sự đoàn kết, khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: TT

Theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ, năm 2026, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ và nhân dân địa bàn dân cư số 6 đã cùng nhau giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chung tay giải quyết những điểm nghẽn ngay tại nơi sinh sống. Những tuyến đường, ngõ phố thêm sáng, xanh, sạch, đẹp; tinh thần tương trợ, sẻ chia tiếp tục được bồi đắp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ Trần Thị Tố Tâm tặng quà cho các cá nhân trên địa bàn phường. Ảnh: TT

Đặc biệt, sau khi thực hiện tinh gọn bộ máy, sáp nhập tổ dân phố, quy mô địa bàn mở rộng hơn, cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố và các chi hội đoàn thể đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào, hoạt động của địa bàn và công tác Mặt trận được duy trì nền nếp, có nhiều điểm mới, sáng tạo trong công tác chuyển đổi số.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách được quan tâm thực hiện. Những việc làm thiết thực, gần dân, lắng nghe dân góp phần tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ Trần Thị Tố Tâm biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và những đóng góp của nhân dân địa bàn dân cư số 6.

Các đại biểu tham quan các gian hàng được trưng bày tại ngày hội. Ảnh: TT

“Sự đồng lòng ấy không chỉ làm thay đổi diện mạo khu dân cư mà còn bồi đắp thêm tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau”, đồng chí Trần Thị Tố Tâm nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, địa bàn cần chú trọng gìn giữ nét đẹp ứng xử, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch trong từng gia đình, tổ dân phố. Việc tôn vinh văn hóa ngay tại cơ sở sẽ góp phần gắn kết cộng đồng, làm cho tinh thần đại đoàn kết thêm sâu sắc, bền vững.

Các hoạt động diễn ra sôi nổi tại ngày hội. Ảnh: TT

Ngày hội năm nay với chủ đề “Phát huy sức mạnh Nhân dân - Xây dựng Tổ dân phố đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, phường Giảng Võ chú trọng phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua, chuyển đổi số và an sinh xã hội.