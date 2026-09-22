Phường Giảng Võ lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trên nền tảng số

Màn trống hội mở đầu lễ hội. Ảnh: MH

NSƯT Bạch Vân trình diễn ca trù tại lễ hội. Ảnh: MH

Đây là sự kiện văn hóa tâm linh có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức theo nghi thức truyền thống, nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Thánh Mẫu Hạo Nương - Người đã sinh thành, nuôi dưỡng vị anh hùng dân tộc Đức Thánh Thượng đẳng Phúc thần Linh Lang Đại vương.

Điểm đặc biệt của lễ hội tưởng niệm năm nay được phường Giảng Võ ứng dụng hình thức livestream tương tác trên các nền tảng số của phường. Thông qua sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nội dung giàu ý nghĩa, chương trình sẽ tạo cơ hội để mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận và thấu hiểu các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn Giảng Võ nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Các hoạt động của lễ hội được livestream trên các nền tảng số của phường. Ảnh: MH

Người dân theo dõi lễ hội trên trên các nền tảng số của phường Giảng Võ. Ảnh: MH

Theo thần tích và ngọc phả được lưu truyền, Thánh Mẫu Hạo Nương là Cửu Cung Phi của Đức Lý Thái Tông, thân mẫu của Hoàng tử Linh Lang. Hình tượng của Mẫu gắn liền với vẻ đẹp, đức hạnh, lòng nhân từ và sự hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam. Qua bao thế hệ, câu chuyện về Mẫu và Đức Thánh Linh Lang đã được nhân dân trân trọng gìn giữ, phụng thờ tại nhiều địa phương, trở thành một phần quan trọng trong đời sống tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.

Trong lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Lê Thị Thu Hà cho biết, đây không chỉ là dịp ca ngợi vẻ đẹp và đức hạnh của Thánh Mẫu Hạo Nương mà còn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ của Mẫu đối với Ðức Thánh Linh Lang.

Nghi thức tuyên đọc Ngọc phả tại lễ hội. Ảnh: MH

Lãnh đạo phường Giảng Võ cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương dâng hương tại đền thờ Quý phi Thánh mẫu Hạo Nương. Ảnh: MH

“Lễ tưởng niệm “Ngày hóa Quý phi Thánh mẫu Hạo Nương” không chỉ là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng thành kính đối với tiền nhân, ghi nhớ cội nguồn và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc và của vùng đất Giảng Võ. Thông qua các nghi lễ truyền thống chúng ta cùng nhau gìn giữ những giá trị tốt đẹp đã được trao truyền qua nhiều thế hệ”, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ nói.

Nhân dân phường Giảng Võ tìm hiểu về lịch sử văn hóa của đền Voi Phục thông qua trưng bày ảnh tại lễ hội. Ảnh: MH

Trong bối cảnh hiện nay, việc tổ chức lễ tưởng niệm càng có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân trong việc bảo vệ, gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục.