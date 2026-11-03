Phường Giảng Võ: Khởi công nhà 'Đại đoàn kết' cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hiện trạng ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Viết Thắng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: MH

Hằng năm, công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường luôn được UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai đồng bộ tại tất cả các tổ dân phố trên địa bàn. Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 25 phối hợp với Tổ trưởng tổ dân phố đã rà soát và báo cáo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trường hợp gia đình anh Nguyễn Viết Thắng (số 10 ngõ 65 phố Nguyễn Chí Thanh). Gia đình anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ trao hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình anh Nguyễn Viết Thắng. Ảnh: MH

Hiện nay, gia đình anh Thắng gồm 7 người đang sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ sau khi kiểm tra, rà soát thực tế đã phối hợp cùng UBND phường phát động hưởng ứng kêu gọi xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Nguyễn Viết Thắng. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 1-2027 với tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng. Đây cũng là công trình “Dân vận khéo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2027).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ Trần Thị Tố Tâm phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: MH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ Trần Thị Tố Tâm cho biết, lễ khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác an sinh xã hội. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng phường Giảng Võ ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Đại diện UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Giảng Võ, các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm và gia đình anh Nguyễn Viết Thắng tại lễ khởi công. Ảnh: MH

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy tổ dân phố số 25, sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân trên địa bàn đã chung tay hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Viết Thắng. Đồng chí Trần Thị Tố Tâm đề nghị gia đình và đơn vị thi công sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, phối hợp xây dựng nhà bảo đảm an toàn, chất lượng; mong muốn đây sẽ là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình anh Nguyễn Viết Thắng có thêm niềm tin và động lực để vươn lên trong cuộc sống.