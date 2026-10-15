Phường Giảng Võ: Khám sức khỏe miễn phí cho người khuyết tật tại nhà

Cán bộ y tế Trạm Y tế phường Giảng Võ thăm khám lâm sàng. Ảnh: PN

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ y tế phường Giảng Võ trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đối với những người gặp khó khăn trong vận động, việc di chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh không chỉ bất tiện mà còn là trở ngại lớn khiến họ chưa thể tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết. Thấu hiểu điều đó, Trạm Y tế phường Giảng Võ đã chủ động đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến tận nơi ở của người dân, giúp việc thăm khám trở nên thuận tiện, gần gũi và phù hợp hơn với điều kiện thực tế của từng người.

Trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại nhà, người dân được đội ngũ cán bộ y tế Trạm Y tế phường Giảng Võ trực tiếp thăm khám lâm sàng, gồm: Đánh giá thể lực; khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, răng hàm mặt và tai mũi họng. Thông qua quá trình thăm khám, nhân viên y tế đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại, ghi nhận các dấu hiệu bất thường và tư vấn những vấn đề cần lưu ý trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Người dân được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản. Ảnh: PN

Song song với khám lâm sàng, người dân được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản, gồm xét nghiệm máu và tổng phân tích nước tiểu. Đây là những nội dung hỗ trợ quá trình đánh giá sức khỏe, cung cấp thêm thông tin để nhân viên y tế xem xét tình trạng sức khỏe của từng người và đưa ra hướng tư vấn phù hợp.

Việc kết hợp khám lâm sàng với xét nghiệm cận lâm sàng góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ phát hiện những dấu hiệu bất thường cần được theo dõi hoặc đánh giá thêm. Trên cơ sở kết quả thăm khám và xét nghiệm thực tế, người dân được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp; những trường hợp có dấu hiệu cần kiểm tra chuyên sâu hơn sẽ được tư vấn hướng xử lý hoặc tiếp cận cơ sở khám chữa bệnh phù hợp.

Ghi nhận kết quả thăm khám và cập nhật dữ liệu sức khỏe cho người dân. Ảnh: PN

Thông qua việc ghi nhận kết quả thăm khám và cập nhật dữ liệu sức khỏe, nhân viên y tế có thêm thông tin phục vụ công tác quản lý sức khỏe cộng đồng. Đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc quản lý thông tin sức khỏe đầy đủ, phù hợp còn góp phần giúp Trạm Y tế phường chủ động hơn trong việc nhận diện nhu cầu chăm sóc, tư vấn theo dõi và hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết.

Với những người không dễ dàng tự mình đến cơ sở y tế, việc các y, bác sĩ trực tiếp đến tận nhà không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe mà còn đem lại sự gần gũi, động viên và sẻ chia; hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến y tế cơ sở.