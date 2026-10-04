Phường Giảng Võ diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sát với thực tế

Lãnh đạo, lực lượng chức năng và đông đảo nhân dân phường Giảng Võ tham gia diễn tập. Ảnh: MH

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Nguyễn Anh Dũng cho biết, tình huống giả định được xây dựng sát thực tế, đồng thời đặt ra những yêu cầu hết sức cơ bản đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở. Các lực lượng cần tập trung thể hiện rõ khả năng phát hiện, báo cháy, xử lý tình huống ban đầu; tổ chức chữa cháy, thoát nạn, cứu người và phối hợp giữa các lực lượng trong điều kiện đám cháy diễn biến nhanh, có nhiều yếu tố gây khó khăn cho công tác tiếp cận và cứu nạn.

Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Nguyễn Anh Dũng phát biểu khai mạc diễn tập. Ảnh: MH

Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các nội dung theo phương án; phối hợp chặt chẽ, chủ động và linh hoạt trong từng tình huống, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và đặc biệt an toàn tuyệt đối về người, phương tiện trong suốt quá trình diễn tập.

Các hộ gia đình, các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường, đặc biệt là những cơ sở có điều kiện tương đồng thông qua diễn tập cũng nhận diện những nguy cơ có thể xảy ra, rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và chuẩn bị phương án xử lý ngay từ trước khi sự cố xảy ra.

Lực lượng cơ sở nhanh chóng triển khai chữa cháy ban đầu, sơ tán tài sản và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: MH

“Một buổi diễn tập chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau diễn tập, mỗi lực lượng biết mình cần làm tốt hơn điều gì, mỗi cơ sở biết mình còn thiếu gì và mỗi người dân biết mình cần chủ động như thế nào để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng”, đồng chí Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cho biết, UBND phường sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp phòng ngừa, xây dựng khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy và nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Trạm Y tế phường sơ cứu người bị nạn vừa thoát ra khỏi đám cháy giả định. Ảnh: MH

Tình huống giả định được đặt ra là xảy ra cháy tại cơ sở là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh khiến nhiều người mắc kẹt trong đám cháy. Đáng lưu ý, đây là căn nhà nằm ở cuối ngõ, xung quanh tiếp giáp với các nhà dân; khi xảy ra cháy, việc tiếp cận hiện trường và tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đặt ra những yêu cầu rất cao đối với lực lượng tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra cháy, các lực lượng UBND, Công an, Ban chỉ huy quân sự phường, Đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng, lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã có mặt cùng dụng cụ, phương tiện để tổ chức công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và di chuyển tài sản. Cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội) cũng có mặt kịp thời phối hợp cùng lực lượng chức năng phường Giảng Võ khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy, cứu hộ thành công người bị nạn.

Cán bộ, chiễn sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 có mặt kịp thời phối hợp cùng lực lượng chức năng phường Giảng Võ khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy giả định. Ảnh: MH

Trung tá Phạm Việt Dũng, Đội phó Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 đánh giá, với sự chuẩn bị nghiêm túc, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tại chỗ và nhân dân, buổi diễn tập đã đạt được mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn, thiết thực và hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường.