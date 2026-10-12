Phường Giảng Võ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại 5 phòng chuyên môn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa trao quyết định về công tác cán bộ tại Văn phòng HĐND và UBND phường. Ảnh: MH

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Nguyễn Thị Vượng đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường, gồm: Văn phòng HĐND và UBND phường; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Đồng thời, UBND phường Giảng Võ cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND phường Giảng Võ về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý và điều động công chức, người lao động đến nhận công tác tại 5 phòng ban chuyên môn thuộc UBND phường sau khi tổ chức lại.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Giảng Võ Nguyễn Quế Anh trao quyết định cho lãnh đạo Phòng Kinh tế phường. Ảnh: MH

Cụ thể, đồng chí Đào Khánh Duy giữ chức Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường; đồng chí Viên Hải Tuệ giữ chức Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp phường; đồng chí Bùi Phương Chi giữ chức Trưởng phòng Kinh tế phường; đồng chí Đỗ Đắc Khánh giữ chức Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường; đồng chí Phạm Thanh Hà giữ chức Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Giảng Võ cũng công bố quyết định kết thúc hoạt động của 2 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường; quyết định thành lập 13 Đảng bộ và nâng cấp 1 chi bộ lên thành Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng trao quyết định cho lãnh đạo Phòng Nội vụ - Tư pháp phường. Ảnh: MH

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa nhấn mạnh, để bộ máy mới nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt và phát huy hiệu quả cao nhất, đề nghị các cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhanh chóng chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên theo đúng quy định; khẩn trương củng cố, ổn định tổ chức để đi vào hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, duy trì nền nếp sinh hoạt đảng, không để gián đoạn việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị; phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy phường trong việc tiếp nhận đảng viên.

Đồng chí Tống Học Nghĩa trao quyết định cho lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường. Ảnh: MH

Đồng chí Tống Học Nghĩa cũng đề nghị Chủ tịch UBND phường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các phòng chuyên môn mới thành lập khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động liên tục. Trong đó, yêu cầu đặt ra là tuyệt đối không để gián đoạn công việc, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là phải ưu tiên giải quyết các thủ tục liên quan đến quyền lợi của người dân. Các hồ sơ, công việc đang xử lý trước thời điểm tổ chức lại phải được tiếp nhận và tiếp tục xử lý thông suốt.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường giao Ban Xây dựng Đảng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy phường tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các tổ chức đảng thực hiện tốt công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, sổ sách công tác đảng, tài chính đảng phí và trang thiết bị một cách chặt chẽ, đúng quy định, tuyệt đối không làm thất thoát tài sản, hồ sơ. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, quy định trong quá trình sắp xếp.

Phó Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Nguyễn Thị Vượng trao quyết định về công tác cán bộ tại Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường. Ảnh: MH

Đồng chí Tống Học Nghĩa cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội cùng toàn thể các chi bộ, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân đối với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy.

“Việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy chính quyền và tổ chức Đảng là một bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Ban Thường vụ Đảng ủy phường tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phường Giảng Võ sẽ nhanh chóng bắt nhịp, vượt qua khó khăn ban đầu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, đồng chí Tống Học Nghĩa nói.