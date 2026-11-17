Lãnh đạo phường Giảng Võ tặng hoa chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường. Ảnh: TB

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ Trần Thị Tố Tâm khẳng định, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm nay càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Hòa chung mạch nguồn văn hóa dân tộc và tinh thần đại đoàn kết, đồng chí Trần Thị Tố Tâm khẳng định, mỗi thành tích phường Giảng Võ đạt được trong thời gian qua đều bắt nguồn từ sự chung sức, đồng lòng của những con người Giảng Võ cần cù, trách nhiệm, nhân ái và đầy tình nghĩa.

“96 năm lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là minh chứng sống động cho chân lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ nói.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ Trần Thị Tố Tâm trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TB

Trong năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ và các tổ chức thành viên đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, góp phần chung sức đồng lòng giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp chặt chẽ, thể hiện rõ vai trò, vị trí, chức năng của mình, phát huy vai trò là bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Qua đó, góp phần không nhỏ vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của toàn phường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa phát biểu. Ảnh: TB

Phát biểu tại buổi lễ, để tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể; chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Mặt trận vững mạnh.

Với truyền thống 96 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển", Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ tin tưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới to lớn hơn nữa trong năm 2027, góp phần xây dựng phường Giảng Võ ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và hạnh phúc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ vinh danh 7 tấm gương tiêu biểu. Ảnh: TB

Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ đã khen thưởng 140 tập thể, 145 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2026; vinh danh 7 gương tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận Tổ quốc và an sinh xã hội năm 2026.