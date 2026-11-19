Lãnh đạo phường Giảng Võ chúc mừng Hội Chữ thập đỏ phường. Ảnh: MH

Ôn lại chặng đường 80 năm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Giảng Võ Nguyễn Thị Bích Vân khẳng định, tại phường Giảng Võ, hệ thống chính trị cơ sở luôn ghi nhận và đánh giá rất cao vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường cho biết, Hội không chỉ là nơi hội tụ những tấm lòng thiện nguyện mà còn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người yếu thế, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và phường Giảng Võ vinh danh các "Gương sáng Chữ thập đỏ". Ảnh: MH

Năm 2026, Hội đã kết nối nguồn lực hỗ trợ 30 triệu đồng sửa nhà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp tặng gần 200 suất quà tri ân các gia đình chính sách nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 trị giá 86 triệu đồng; đồng thời tích cực phục vụ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn phường.

Hội Chữ thập đỏ phường Giảng Võ đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái vì cộng đồng khi triển khai mô hình "Suất ăn nhân ái" tại Bệnh viện Hòe Nhai và “Nồi cháo 0 đồng” tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn với tổng trị giá lên đến 75 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ phường Giảng Võ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội 2026. Ảnh: MH

Trong phong trào hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ là điểm sáng nổi bật khi đã phối hợp hoàn thành xuất sắc các đợt hiến máu, đạt 127% chỉ tiêu thành phố giao, góp phần cứu sống hàng nghìn người bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực đề nghị Hội Chữ thập đỏ phường Giảng Võ cần tiếp tục củng cố và đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để hoạt động trợ giúp nhân đạo thực sự "đúng người, đúng đối tượng, kịp thời và thiết thực"; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tận tâm, trách nhiệm, chuyên nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: MH

Hội Chữ thập đỏ phường cần đa dạng hóa công tác vận động nguồn lực; huy trì hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Đồng thời gắn kết chặt chẽ phong trào Chữ thập đỏ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.